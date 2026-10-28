Роскомнадзор внес Apple и Microsoft в реестр распространителей информации

Роскомнадзор 2 октября внес американские компании Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).

Согласно данным реестра, Apple зарегистрирована под номером 594-PP, Microsoft — под номером 593-PP. Доступ к указанным в реестре сайтам компаний не ограничивается, сообщает РБК.

Реестр организаторов распространения информации в интернете (ОРИ) существует с 2014 года. С 1 июля 2018 года его организаторы обязаны в рамках «пакета Яровой» хранить данные пользователей, включая переписку и аудио- и видеосообщения, в течение шести месяцев и предоставлять их спецслужбам по запросу.

Согласно закону «Об информации», к ОРИ относятся сервисы, обеспечивающие обмен электронными сообщениями. Они должны уведомлять Роскомнадзор о начале такой деятельности.

В июле 2024 года правительство разрешило Роскомнадзору самостоятельно включать компании в реестр ОРИ, если суд установил повторное неисполнение обязанности уведомить ведомство.

В карточках компаний не уточняется, были ли они внесены в реестр в принудительном порядке или добровольно.

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