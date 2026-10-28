FT: Путин рассказал лидерам Финляндии и Норвегии о славянской истории

00:32 28.10.2026

Президент России Владимир Путин большую часть своего разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере посвятил лекции о средневековой славянской истории, пишет Lenta.ru со ссылкой на Financial Times (FT).

Три человека, знакомые с содержанием разговора, рассказали, что Путин заставил скандинавских лидеров выслушать длинную речь о том, что Кремль назвал первопричинами украинского конфликта. Он также предупредил о трудностях, с которыми Европа столкнется в отстаивании своих позиций на предстоящих мирных переговорах с Москвой. При этом перспектива немедленного прекращения огня — главного требования Киева — в ходе звонка практически не обсуждалась, пишет издание.

Первоначально запланированный менее чем на полчаса разговор затянулся на 90 минут. Стубб и Стере не прерывали речь Путина. По словам одного из источников, они слушали, чтобы понять, насколько серьезно он настроен на диалог с Европой.

Стубб и Стере провели телефонный разговор с Путиным днем 27 октября. Они участвовали в беседе в качестве лидеров своих государств, а не выступали от имени всей Европы. Позднее президент Финляндии раскрыл, что обсуждение вопросов было прямым и по существу. «Мы соседи России. То, как закончится конфликт, повлияет на безопасность Финляндии и Норвегии, а в более широком смысле — всего Европейского союза», — сказал он.