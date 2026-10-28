Путин предложил странам Африки переходить на расчеты в нацвалютах с Россией
Банкам России и стран Африки стоит переходить на расчеты в национальных валютах и использовать национальные платежные системы, не зависящие от действий недружественных стран, считает президент России Владимир Путин.
"Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов в национальных валютах, расширять сеть корреспондентских связей российских и африканских банков, способствовать взаимному открытию их филиалов и переходить на альтернативные механизмы передачи платежной информации, в том числе с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России и действующей в странах Африки и Афросоюза панафриканской системы платежей", - сказал он, выступая на пленарном заседании Третьего форума Россия-Африка, пишет "Российская газета".
Путин подчеркнул, что такой подход не только снизит издержки, но и поможет защитить транзакции от "политизированного вмешательства недружественных стран".
Россия, добавил он, готова делиться с партнерами своими наработками в сфере использования высоких технологий не только в финансовой сфере, но и в системе госуправления. "Это повышает качество управления, доходы в бюджеты стран и повышает качество жизни людей в конечном итоге, получение ими, людьми, гражданами наших стран государственных услуг", - подчеркнул Владимир Путин.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября.
Комментарии читателей
Не знают что с рупиями делать,а тут еще зимбабвийские фантики предлагают...
„Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого.“
а бабло по расписанию?