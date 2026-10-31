ФСБ сообщила о получении информации от США о подготовке теракта в Москве
ФСБ заявила, что от США по партнерским каналам получена информация о подготовке теракта в Москве, пишет РБК.
«По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа», — заявили в ФСБ.
31 октября посольство США в России сообщило, что дипмиссии «стало известно о достоверной угрозе» в музее-заповеднике «Царицыно» в этот день. «Правительство США координирует свои действия с соответствующими российскими органами для принятия мер», — говорится в сообщении диппредставительства.
Музей-заповедник «Царицыно» закрыт «в связи с проведением оперативных мероприятий», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Комментарии читателей
А зачем ФСБ говорит об этом? С какой целью?
Истина-второе ваше предложение.
В Москве после ельцинского майдана регулярно что-нибудь взрывается. За 35 лет многое уже повидали. С 1991-го война, панимаишььььь.....
А откуда амеры это знают? Может сами они и готовили? Не думаю, что укропное СБУ делится информацией даже с амерами и ЕС о том, что мутят. Исламисты из Азии? Там уже разведка США офисы открыла?