ФСБ сообщила о получении информации от США о подготовке теракта в Москве

22:27 31.10.2026

ФСБ заявила, что от США по партнерским каналам получена информация о подготовке теракта в Москве, пишет РБК.

«По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа», — заявили в ФСБ.

31 октября посольство США в России сообщило, что дипмиссии «стало известно о достоверной угрозе» в музее-заповеднике «Царицыно» в этот день. «Правительство США координирует свои действия с соответствующими российскими органами для принятия мер», — говорится в сообщении диппредставительства.

Музей-заповедник «Царицыно» закрыт «в связи с проведением оперативных мероприятий», передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.