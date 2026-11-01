Хакеры взломали сайт Росстата

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся кибератаке, обнаружил «Коммерсант». Он был взломан в ночь на 1 ноября — хакеры оставили послание на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности», а также другие сообщения.

Вместе с посланиями хакеры разместили на странице логотипы группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow (организации признаны экстремистскими и запрещены в России). В июле 2025 года эти группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота», из-за которого произошел масштабный сбой.

В Росстате подтвердили «Коммерсанту», что его информационные ресурсы подверглись кибератаке. Утечки информации не зафиксировано, а третьи лица не получили доступа к базам данных, заверили в ведомстве.

«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование», — сообщили в Росстате.

«Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», — добавили в ведомстве.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.11.2026, 16:32
    Гость: Вот так то.

    Хакерская группа Silent Crow вместе с белорусскими «Киберпартизанами» заявила о взломе и уничтожении внутренней IT-сети Федеральной службы государственной статистики России (Росстат). Среди похищенного группа называет и сведения о военных потерях России в войне против Украины.

    Как утверждает Silent Crow, совместная с «Киберпартизанами» операция затронула значительную часть систем Росстата: центральный аппарат, региональные подразделения, а также Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации.

    По данным Silent Crow, были выгружены сведения о военных потерях России в войне против Украины, в том числе представленные в системах ведомства, система электронного документооборота, базы данных со статистической, экономической и персональной информацией, материалы переписей, внутренние документы, служебная переписка и содержимое рабочих компьютеров сотрудников.

  5. 01.11.2026, 15:48
    Гость: Случайный прохожий

    В Европе эта новость, по-моему, распространилась за пару часов до того, как отреагировали отечественные СМИ. Украденные цифры поражают воображение. Я сначала думал, что это какие-то иврито-англоязычные взломали. Однако, поразмыслив, не исключаю возможности, что надпись оставлена действительно на родном языке. Молодежь таким образом показала свое отношение к управлению страной, и особенно к периоду после февраля 2022 г.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
Нетаньяху увидел в риторике Эрдогана угрозу уничтожения Израиля
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния
Владимир Путин © Фотобанк Росконгресс/ Кирилл Казачков
Путин назвал некритичным дефицит топлива на внутреннем рынке
© KM.RU, Илья Шабардин
Нефтяники начали делить бензин по регионам: география дефицита расширяется
Избранное
Горшенев, 9 апреля, «ГлавКлуб»
Дурное влияние «Сейчас 87/91» (компакт-кассета)
Алексей Горшенев посетовал, что мы не учимся на своих и чужих ошибках
«Нацисты, а не националисты!»: о серьёзной ошибке российских СМИ при освещении спецоперации России на Украине
Arion «Vultures Die Alone»
Игорь Растеряев «Круговорот»
Свободный полет feat. Юрий Арцызов «Родная» (интернет-сингл)
Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?
Кritika «Я остаюсь» (интернет-альбом)
«Весь шум про "провал США", "тотальную катастрофу" имеет смысл только с точки зрения картинки, которая складывалась с середины 70-х много десятилетий»
Код Дракона «Лед и пламя»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie