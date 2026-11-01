Хакеры взломали сайт Росстата

13:58 1.11.2026

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся кибератаке, обнаружил «Коммерсант». Он был взломан в ночь на 1 ноября — хакеры оставили послание на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности», а также другие сообщения.

Вместе с посланиями хакеры разместили на странице логотипы группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow (организации признаны экстремистскими и запрещены в России). В июле 2025 года эти группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота», из-за которого произошел масштабный сбой.

В Росстате подтвердили «Коммерсанту», что его информационные ресурсы подверглись кибератаке. Утечки информации не зафиксировано, а третьи лица не получили доступа к базам данных, заверили в ведомстве.

«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование», — сообщили в Росстате.

«Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», — добавили в ведомстве.