Хакеры взломали сайт Росстата
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подвергся кибератаке, обнаружил «Коммерсант». Он был взломан в ночь на 1 ноября — хакеры оставили послание на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности», а также другие сообщения.
Вместе с посланиями хакеры разместили на странице логотипы группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow (организации признаны экстремистскими и запрещены в России). В июле 2025 года эти группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота», из-за которого произошел масштабный сбой.
В Росстате подтвердили «Коммерсанту», что его информационные ресурсы подверглись кибератаке. Утечки информации не зафиксировано, а третьи лица не получили доступа к базам данных, заверили в ведомстве.
«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование», — сообщили в Росстате.
«Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы», — добавили в ведомстве.
Комментарии читателей
у нас в стране много где туфта
Хакерская группа Silent Crow вместе с белорусскими «Киберпартизанами» заявила о взломе и уничтожении внутренней IT-сети Федеральной службы государственной статистики России (Росстат). Среди похищенного группа называет и сведения о военных потерях России в войне против Украины.
Как утверждает Silent Crow, совместная с «Киберпартизанами» операция затронула значительную часть систем Росстата: центральный аппарат, региональные подразделения, а также Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации.
По данным Silent Crow, были выгружены сведения о военных потерях России в войне против Украины, в том числе представленные в системах ведомства, система электронного документооборота, базы данных со статистической, экономической и персональной информацией, материалы переписей, внутренние документы, служебная переписка и содержимое рабочих компьютеров сотрудников.
Страну уже продали на корню, так что зря напрягаться не стоит.
там давно уже всё взломано,лет 25 ломают.
В Европе эта новость, по-моему, распространилась за пару часов до того, как отреагировали отечественные СМИ. Украденные цифры поражают воображение. Я сначала думал, что это какие-то иврито-англоязычные взломали. Однако, поразмыслив, не исключаю возможности, что надпись оставлена действительно на родном языке. Молодежь таким образом показала свое отношение к управлению страной, и особенно к периоду после февраля 2022 г.