Россия официально вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

© KM.RU, Петр Чайников

Россия прекратила участие в Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. О завершении процедуры выхода сообщила пресс-служба Совета Европы, пишет «Росбалт».

«Выход России знаменует собой конец мандата Конвенции о предотвращении пыток в стране», — заявил председатель Комитета по предупреждению пыток Алан Митчелл.

После прекращения участия России в соглашении комитет утратил возможность посещать российские места лишения свободы и проводить предусмотренные конвенцией проверки. Уведомление о денонсации поступило в Совет Европы 30 октября 2025 года. Выход вступил в силу 1 ноября 2026 года — спустя год после уведомления.

Принятию решения предшествовали разногласия по поводу российского представительства в комитете. Как поясняли в Кремле, с декабря 2023 года Россия не была представлена в этом органе после истечения полномочий ее предыдущего представителя. Российская сторона утверждала, что Совет Европы блокировал избрание нового члена, а обращения Москвы по этому вопросу оставались без ответа. Эти обстоятельства были названы основанием для денонсации соглашения.

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