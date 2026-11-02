Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет

12:52 2.11.2026

Возраст молодежи в России со временем может быть увеличен до 40 лет, так как люди стали дольше ощущать себя молодыми благодаря развитию медицины и тренду на здоровый образ жизни, считает генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи", - сказал он РИА Новости.

По его словам, за последние 15 лет представления о возрасте молодежи изменились в силу того, что у россиян открылась масса возможностей и перспектив.

"Это же не просто так. Культура изменилась, медицина резко выросла, люди стали обращать на это больше внимания, стали активно заниматься спортом - все себя в форме держат. Если раньше нужно было убеждать людей, что 50 лет это еще не конец - книжки писались об этом интересно - сейчас в этом уже убеждать никого не надо. То есть это такое очень важное и обширное изменение", - добавил Федоров.

Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.