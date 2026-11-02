Во ВЦИОМ допустили повышение возраста молодежи до 40 лет
Возраст молодежи в России со временем может быть увеличен до 40 лет, так как люди стали дольше ощущать себя молодыми благодаря развитию медицины и тренду на здоровый образ жизни, считает генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Я предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи", - сказал он РИА Новости.
По его словам, за последние 15 лет представления о возрасте молодежи изменились в силу того, что у россиян открылась масса возможностей и перспектив.
"Это же не просто так. Культура изменилась, медицина резко выросла, люди стали обращать на это больше внимания, стали активно заниматься спортом - все себя в форме держат. Если раньше нужно было убеждать людей, что 50 лет это еще не конец - книжки писались об этом интересно - сейчас в этом уже убеждать никого не надо. То есть это такое очень важное и обширное изменение", - добавил Федоров.
Сейчас в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Комментарии читателей
Эта тема муссируется уже два года, нужна для повышения пенсионного возраста.
+Возраст молодежи в России со временем может быть увеличен до 40 лет, так как люди стали дольше ощущать себя молодыми благодаря развитию медицины и тренду на здоровый образ жизни,....... Валерий Федоров.
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2026/11/02/vserossiiskii-tsentr+
При чем тут милиция, когда гром корову убил?-гыыыыыыыы
ФИЗИОЛОГИЮ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ.
В утробе матери плод созревает 9 месяцев. Зубы у теперешних детей появляются тогда как у их прадедушек и прабабушек.Никак не раньше, говорить и ходить начинают как и 150 лет назад было.
С чего быть здоровыми, когда вся еда не натуральная. Хлеб не хлеб, мясо не мясо. Шоколад не шоколад. И от такой сладкой жизни ОФИГЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ДЕМОГРАФИЕЙ. Сплошные ЭКО . В наше время была проблема-как бы не залететь. Сейчас проблема-как забеременеть.
Дзен постоянно подбрасывает статейки про ЭКО, репродуктгологов и пр. ООЦИТЫ . Мне она на...не надо, у меня уже трое внуков.
Раз об этом пишут и собираются проверять РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. значит ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!!!
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В СТАТЕЙКАХ ясно пишут-кол-во яйцеклеток(которые нужны для эКо и/или заморозки уменьшается после 30.
Ключевой момент — возраст около 35 лет. Именно с этого рубежа процесс ускоряется: запас ооцитов сокращается значительно быстрее, а их качество постепенно ухудшается.
ФИЗИОЛОГИЮ НЕ ОБМАНЕШЬ. Начинается климакс-начинаются болезни как ни питайся и не скачи. Неважно Мужчина или Женщина
Или в этом мире живут те, кто их выбирает.
А вот военный пенсионер в 40-45 лет это кто?
Не рано ли в молодежном возрасте на пенсию?
понятно, что для повышения предела призывного возраста.
Уничтожив медицину? Вы не понимаете, эти дефективные просто стебутся над нами. Большая часть моего поколения уже там, а я не такой уж и старый, если чО. Если в 40 лет это молодежь, то они - сами знаете кто... Хотя нет, peace_diler уже есть, хотя эти давно его переплюнули.