Попова призвала россиян привиться от нового штамма свиного гриппа

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Россияне не защищены от циркулирующего штамма свиного гриппа, этот вариант не присутствовал в предыдущие годы, нужно привиться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Почти 5% всех вирусов, которые мы регистрируем, - это вирусы гриппа А(Н1N1) (свиной грипп - ред.). И это подтверждает наш прогноз, что грипп будет. Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться", - приводит слова Поповой РИА Новости

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.11.2026, 12:21
    Гость: Поздновато спохватились.

    Генно-модифицированные штаммы гриппа и прочих остро-респираторных заболеваний(пневмония ets) активно используется нашими противниками.
    Массовые налеты беспилотников и выброска биооружия над территорией России.
    Начхим и биозащиты не просто так уничтожили.Он знал и тормошил руководство.
    Чего еще ожидать от как бы братьев и как бы партнеров узнаем в сезоне 2027.

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