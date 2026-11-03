Попова призвала россиян привиться от нового штамма свиного гриппа
Россияне не защищены от циркулирующего штамма свиного гриппа, этот вариант не присутствовал в предыдущие годы, нужно привиться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Почти 5% всех вирусов, которые мы регистрируем, - это вирусы гриппа А(Н1N1) (свиной грипп - ред.). И это подтверждает наш прогноз, что грипп будет. Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться", - приводит слова Поповой РИА Новости.
Комментарии читателей
Если сказала Анна Попова,значит ни в коем случае не нужно прививаться.
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