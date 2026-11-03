Путин поручил продлить Год единства народов России

15:30 3.11.2026

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России.

"Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно", — цитирует президента РИА Новости.

Другие заявления Путина:

В течение нынешнего Года единства россияне обращались к своей истории и выстраивали общее будущее.

Он был наполнен значимой системной работой по всей стране.

За этот период тематические мероприятия укрепили связи между народами, регионами, религиозными и национальными объединениями.

Реализацию лучших предложенных инициатив следует продолжать.

Любовь к семье, стремление служить Родине, честность, забота о родителях — общие ценности для всех россиян.

Год единства народов России стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики.

Путин объявил 2026-й Годом единства народов России в конце декабря 2025-го. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.