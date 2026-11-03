Путин поручил продлить Год единства народов России
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил продлить Год единства народов России.
"Считаю, что год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно", — цитирует президента РИА Новости.
Другие заявления Путина:
- В течение нынешнего Года единства россияне обращались к своей истории и выстраивали общее будущее.
- Он был наполнен значимой системной работой по всей стране.
- За этот период тематические мероприятия укрепили связи между народами, регионами, религиозными и национальными объединениями.
- Реализацию лучших предложенных инициатив следует продолжать.
- Любовь к семье, стремление служить Родине, честность, забота о родителях — общие ценности для всех россиян.
- Год единства народов России стал живой иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики.
Путин объявил 2026-й Годом единства народов России в конце декабря 2025-го. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
Комментарии читателей
Опять одни лозунги на неопределённое количество дней. Разве могут жить дружно те кто прихватизировал народное достояние и простой трудовой народ?
Кстати, по поводу единства вообще. Очень примечательный момент. В день праздника 4 ноября Красную площадь в Москве полностью перекрыли. Там проходил официоз с участием первых лиц государства и патриарха. Простых смертных не пустили. Вот такое у нас единство власти и народа. Каждый по отдельности и сам по себе.
Как властная риторика о единстве.
ельцыноида..
сколько миллионов русских вы оставили без России после убийства в 1991 нашей РОДИНЫ-СССР?
сколько миллионов семей разрезали по живому?
и умышленно сделали врагами?
сколько людей умерли от такого горя одиночества?
сколько умерло от нищеты голода и войн?
вам каяться и молить о прощении а не праздновать
всё только начинается...
Да уж