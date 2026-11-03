В Ярославле после масштабной атаки ВСУ загорелся нефтезавод

10:36 3.11.2026

В ночь на 3 ноября Ярославская область подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В небе над регионом сбили 124 беспилотника, сообщил губернатор Михаил Евраев.

В результате налета пострадала инфраструктура Ярославского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) — спецслужбы ликвидируют возгорание. По словам Евраева, двух сотрудников предприятия госпитализировали с осколочными ранениями, пишет Газета.RU.

Кроме того, обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, а также были повреждены автомобили.

Евраев предупредил, что в настоящее время в регионе действует режим беспилотной опасности.