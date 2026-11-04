В Кремле рассказали, кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп

Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп должны представить уполномоченный по правам человека и глава РФПИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если логистика вся срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев", — добавил он.

По его словам, еще не у всех, кто должен лететь в США, есть визы, пишет РИА Новости.

Накануне в американской администрации сообщили, что первая леди в четверг примет в Белом доме представителей России и Украины. Она выступит с речью о прекращении огня в Алешках в Херсонской области.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.11.2026, 18:26
    Гость: Анна

    Все таки хорошо,что Трамп победил в 2024году,еслиб победила Харисс,то она в отличии от Мелании ничего бы не урегулировала и ни к какому бы миру не стремилась бы.

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