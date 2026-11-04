В Кремле рассказали, кто представит Россию на встрече с Меланией Трамп
Россию на встрече с первой леди США Меланией Трамп должны представить уполномоченный по правам человека и глава РФПИ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Если логистика вся срастется, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев", — добавил он.
По его словам, еще не у всех, кто должен лететь в США, есть визы, пишет РИА Новости.
Накануне в американской администрации сообщили, что первая леди в четверг примет в Белом доме представителей России и Украины. Она выступит с речью о прекращении огня в Алешках в Херсонской области.
Комментарии читателей
Все таки хорошо,что Трамп победил в 2024году,еслиб победила Харисс,то она в отличии от Мелании ничего бы не урегулировала и ни к какому бы миру не стремилась бы.