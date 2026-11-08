Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

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Москва, Вашингтон и Пекин вносят предложения по повестке вероятной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС в КНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песковв в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. <...> Здесь нужно найти определенный консенсус. Если удастся (его. — Прим. ред.) достичь, если встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.11.2026, 01:07
    Гость: С музыкантами тоже проблемы.

    Даже три виртуоза группы Cream не находили общий язык.
    Позднее
    Барабан Бейкер ехидничал :" мы с Джеком(басист Брюс) играли джаз,
    А Эрик (Клаптон) был уверен,что мы все играем рок.."

  2. 09.11.2026, 22:13
    Гость: Поправка к посту от 09.11.2026, 12:40 ниже

    Тот пост является комментарием к посту Анны от 09.11.2026, 11:30 чуть выше. Но по ошибке он попал не совсем туда. Виноват! Приношу извинение за путаницу.

  5. 09.11.2026, 15:17
    Гость: Удивительно как американцы подобное терпят

    Деньги на ветер, а обещал "сделать Америку снова ВЕЛИКОЙ"
    и солдаты гибнут , а американскому пиплу хоть бы хны.
    Правду говорил покойный М.Задорно-НУ, ТУПЫЕ.

Все комментарии (52)
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