Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа
Москва, Вашингтон и Пекин вносят предложения по повестке вероятной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС в КНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песковв в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.
"Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. <...> Здесь нужно найти определенный консенсус. Если удастся (его. — Прим. ред.) достичь, если встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения", — приводит слова Пескова РИА Новости.
Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.
Комментарии читателей
Даже три виртуоза группы Cream не находили общий язык.
Позднее
Барабан Бейкер ехидничал :" мы с Джеком(басист Брюс) играли джаз,
А Эрик (Клаптон) был уверен,что мы все играем рок.."
Тот пост является комментарием к посту Анны от 09.11.2026, 11:30 чуть выше. Но по ошибке он попал не совсем туда. Виноват! Приношу извинение за путаницу.
Нет не поэтому. Похожи на Лебедя.
КАК ВЫ ЗА АМЕРИКАНЦЕВ И АМЕРИКУ ПЕРЕЖИВАЕТЕ КАК .И как презираете Европу.
Деньги на ветер, а обещал "сделать Америку снова ВЕЛИКОЙ"
и солдаты гибнут , а американскому пиплу хоть бы хны.
Правду говорил покойный М.Задорно-НУ, ТУПЫЕ.