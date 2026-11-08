Песков рассказал о повестке возможной встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

13:36 8.11.2026

Москва, Вашингтон и Пекин вносят предложения по повестке вероятной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС в КНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песковв в интервью журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Какие-то пункты предпочтительны для какой-то стороны и совсем считаются нецелесообразными для другой. <...> Здесь нужно найти определенный консенсус. Если удастся (его. — Прим. ред.) достичь, если встреча состоится, то тогда будет очень важное обсуждение, которое привлечет внимание всего мира без преувеличения", — приводит слова Пескова РИА Новости.

Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.