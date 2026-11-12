Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Петербурге
В Санкт-Петербурге военнослужащий погиб в результате взрыва в собственном автомобиле.
Следственный комитет (СК) в этот же день возбудил уголовное дело по факту гибели российского военного. Следственная группа осматривает место происшествия и устанавливает обстоятельства случившегося. Статья, по которой возбудили дело, не уточняется, пишут «Известия».
Как сообщает «Фонтанка», взрыв произошел около 7 часов утра на Колпинском шоссе, это территория Шушар. По данным издания, в автомобиле находился полковник, он не выжил. Взрыв произошел в момент, когда военный завел автомобиль и стал выезжать из двора. Кто-то дистанционно привел в действие устройство на днище.
Момент взрыва попал на видео.
Комментарии читателей
Это не только убийство полковника, это безнаказанное системное унижение России.
Правду пишешь Бобёр!!!!!
Заметьте, когда убивают военного власти не слишком волнуются, сразу раскрывают его личность. А когда всего лишь оскорбление поступает чинуше - то сразу секретность, по имуществу секретность, по доходам/родственникам/иностранным_паспортам - секретность! За распространение инфы - штрафы или уголовка. Так что товарищи погоны вы там отвлекитесь от инструкций и устных приказов и подумайте кому и зачем вы служите.
Кстати: макарошки уменьшились в весе и подорожали.