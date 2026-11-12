Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Петербурге

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

В Санкт-Петербурге военнослужащий погиб в результате взрыва в собственном автомобиле. 

Следственный комитет (СК) в этот же день возбудил уголовное дело по факту гибели российского военного. Следственная группа осматривает место происшествия и устанавливает обстоятельства случившегося. Статья, по которой возбудили дело, не уточняется, пишут «Известия».

Как сообщает «Фонтанка», взрыв произошел около 7 часов утра на Колпинском шоссе, это территория Шушар. По данным издания, в автомобиле находился полковник, он не выжил. Взрыв произошел в момент, когда военный завел автомобиль и стал выезжать из двора. Кто-то дистанционно привел в действие устройство на днище.

Момент взрыва попал на видео.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.11.2026, 14:08
    Гость: Чавес 10

    Это не только убийство полковника, это безнаказанное системное унижение России.

  3. 12.11.2026, 12:16
    Гость: Бобёр

    Заметьте, когда убивают военного власти не слишком волнуются, сразу раскрывают его личность. А когда всего лишь оскорбление поступает чинуше - то сразу секретность, по имуществу секретность, по доходам/родственникам/иностранным_паспортам - секретность! За распространение инфы - штрафы или уголовка. Так что товарищи погоны вы там отвлекитесь от инструкций и устных приказов и подумайте кому и зачем вы служите.
    Кстати: макарошки уменьшились в весе и подорожали.

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