Военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Петербурге

11:30 12.11.2026

В Санкт-Петербурге военнослужащий погиб в результате взрыва в собственном автомобиле.

Следственный комитет (СК) в этот же день возбудил уголовное дело по факту гибели российского военного. Следственная группа осматривает место происшествия и устанавливает обстоятельства случившегося. Статья, по которой возбудили дело, не уточняется, пишут «Известия».

Как сообщает «Фонтанка», взрыв произошел около 7 часов утра на Колпинском шоссе, это территория Шушар. По данным издания, в автомобиле находился полковник, он не выжил. Взрыв произошел в момент, когда военный завел автомобиль и стал выезжать из двора. Кто-то дистанционно привел в действие устройство на днище.

Момент взрыва попал на видео.