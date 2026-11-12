Рябков назвал отличие переговоров в Абу-Даби от других раундов

15:02 12.11.2026

Прошедший раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби выделяется среди остальных тем, что делегация России сфокусировалась на теме безопасности с максимальной конкретикой, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Я считаю, что отличие прошедшего вчера и позавчера раунда от того, что в этом формате практиковалось до сих пор, [состоит] в том, что мы впервые ушли в плоскость обсуждения будущей архитектуры безопасности. Это неотъемлемый компонент долгосрочного решения, без этого просто нельзя. В соответствии с установкой президента Российской Федерации наша делегация тему поставила максимально конкретно, без общих слов, впрямую. Мы дали понять, что иначе просто не получится", - приводит его слова ТАСС.