Ушаков рассказал, что Путин будет обсуждать с американскими переговорщиками
Владимир Путин обсудит с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером мирное урегулирование на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Мы будем искать, обсуждать различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины", — приводит его слова РИА Новости.
Говоря о возможном участии в переговорах европейцев, он отметил, что ЕС пока не смог выбрать для этого подходящую кандидатуру.
"Смотря с кем они будут еще переговариваться, а это неизвестно", — добавил Ушаков.
Сегодня Путин примет Уиткоффа и Кушнера, которые прибыли в столицу из Абу-Даби. Накануне там завершились трехсторонние консультации представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны смогли приблизиться к миру, однако сейчас многое зависит от всех участников процесса.
Комментарии читателей
Американские переговорщики Лелик и Болик, прибыли в столицу, они никогда в жизни так не передвигались, как в Москве, с мигалками, полицейским экскортом и на бронированных правительственных лимузинах. Завершившейся затем роскошным ужином. Дома на родине они обычно обходились велосипедом и гамбургерами из Макдональда и обычным такси. А в РФ самый мелкий чинуша уже рассекает только на роскошном лимузине с мигалкой. Как рассказывали строители гастарбайтеры, мелкий чинуша из мэрии прибывает к ним именно так на Аурысе, дает ЦУ где рыть траншею и перекладывать плитку и также убивает со своей свитой.
что он может еще обсуждать? Только бабло.
... и вот опять!
"Все у нас с тобой по прежнему,
только годы катятся,
ты все та же моя нежная,
в этим синем платьице..."
Поверим в очередного обмана?
На этих как и на предыдущих уже давно нет нейтральных. Все переговорщики активные пособники нацистов и участники военных действий в том числе против гражданского населения..
припёрлись? да они скоро там в КРЕМЛЕ поселятся..сначала в уголочке за троном с мышками а через неделю жилплощадь делить начнут пейджерами размахивать ...бяда...