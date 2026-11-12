Ушаков рассказал, что Путин будет обсуждать с американскими переговорщиками

11:43 12.11.2026

Владимир Путин обсудит с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером мирное урегулирование на Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы будем искать, обсуждать различные вопросы, ведущие к прочному урегулированию кризиса вокруг Украины", — приводит его слова РИА Новости.

Говоря о возможном участии в переговорах европейцев, он отметил, что ЕС пока не смог выбрать для этого подходящую кандидатуру.

"Смотря с кем они будут еще переговариваться, а это неизвестно", — добавил Ушаков.

Сегодня Путин примет Уиткоффа и Кушнера, которые прибыли в столицу из Абу-Даби. Накануне там завершились трехсторонние консультации представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, стороны смогли приблизиться к миру, однако сейчас многое зависит от всех участников процесса.