В Москве взорвали внедорожник бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины
В Москве на Кировоградской улице взорвался автомобиль, на место происшествия выехала следственная группа ГСУ СК России по столице, сообщает РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.
Взрыв произошел, когда автомобиль находился в движении. Водителя взрывной волной выбросило из автомобиля на проезжую часть: очевидцы пытались оказать ему первую помощь, пишет Газета.RU.
По данным Telegram-канала SHOT, внедорожник Toyota Fortuner черного цвета зарегистрирован на журналиста и кандидата исторических наук Сергея Заворотного, ранее занимавшего пост пресс-секретаря и советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
Фото: Telegram-канал Baza
Автомобиль успел преодолеть примерно 200 метров по Кировоградской улице после выезда с дворовой территории. После взрыва пострадавшего Заворотного направили в медицинское учреждение.
Комментарии читателей
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был шокирован от известия о взрыве автомобиля своего пресс-секретаря Сергея Заворотного на юге Москвы. Он узнал об этом от Life.ru.
«Этого я не знал. Это 100% украинский след. 100%. Потому что он ведет такую серьезную большую работу. Это очень неприятное, тяжелое известие для меня», — сказал Азаров.
Он назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине, отметив, что тот долгое время работал в стране, хорошо знал ситуацию и часто выступал публично.
Если ЧАСТО ВЫСТУПАЛ ПУБЛИЧНО,то может и украинский след.
А не фиг выступать было. Свалил -успокойся и начни жить.
Или ничего другого кроме выступать не умел.
Реально его сильно покорёжило. Ушиб мозга, часть руки оторвана, открытый перелом голени,рёбра пострадали, от такого восстановиться в 72 года вряд ли получится.
от этих чужих гастарбайтеров.
БИЗНЕС и ничего личного.Бедолаге оторвало часть руки, пишет Ъ.
Кому мог понадобиться бывший пресс-секретарь и советник бывшего премьер-министра Украины старины Николая Азарова, 1947 г.р.
79 лет, ни на что абсолютно не влияет.