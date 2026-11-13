В Москве взорвали внедорожник бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины

В Москве на Кировоградской улице взорвался автомобиль, на место происшествия выехала следственная группа ГСУ СК России по столице, сообщает РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета.

Взрыв произошел, когда автомобиль находился в движении. Водителя взрывной волной выбросило из автомобиля на проезжую часть: очевидцы пытались оказать ему первую помощь, пишет Газета.RU.

По данным Telegram-канала SHOT, внедорожник Toyota Fortuner черного цвета зарегистрирован на журналиста и кандидата исторических наук Сергея Заворотного, ранее занимавшего пост пресс-секретаря и советника бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Фото: Telegram-канал Baza

Автомобиль успел преодолеть примерно 200 метров по Кировоградской улице после выезда с дворовой территории. После взрыва пострадавшего Заворотного направили в медицинское учреждение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.11.2026, 12:49
    Гость: Гы-гы-

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был шокирован от известия о взрыве автомобиля своего пресс-секретаря Сергея Заворотного на юге Москвы. Он узнал об этом от Life.ru.

    «Этого я не знал. Это 100% украинский след. 100%. Потому что он ведет такую серьезную большую работу. Это очень неприятное, тяжелое известие для меня», — сказал Азаров.

    Он назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине, отметив, что тот долгое время работал в стране, хорошо знал ситуацию и часто выступал публично.

    Если ЧАСТО ВЫСТУПАЛ ПУБЛИЧНО,то может и украинский след.
    А не фиг выступать было. Свалил -успокойся и начни жить.
    Или ничего другого кроме выступать не умел.
    Реально его сильно покорёжило. Ушиб мозга, часть руки оторвана, открытый перелом голени,рёбра пострадали, от такого восстановиться в 72 года вряд ли получится.

  3. 13.11.2026, 12:10
    Гость: Гы-гы- это точно не политика,

    БИЗНЕС и ничего личного.Бедолаге оторвало часть руки, пишет Ъ.

    Кому мог понадобиться бывший пресс-секретарь и советник бывшего премьер-министра Украины старины Николая Азарова, 1947 г.р.
    79 лет, ни на что абсолютно не влияет.

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