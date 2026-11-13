В Москве взорвали внедорожник бывшего пресс-секретаря экс-премьера Украины

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров был шокирован от известия о взрыве автомобиля своего пресс-секретаря Сергея Заворотного на юге Москвы. Он узнал об этом от Life.ru.

«Этого я не знал. Это 100% украинский след. 100%. Потому что он ведет такую серьезную большую работу. Это очень неприятное, тяжелое известие для меня», — сказал Азаров.

Он назвал Заворотного одним из лучших специалистов по Украине, отметив, что тот долгое время работал в стране, хорошо знал ситуацию и часто выступал публично.

Если ЧАСТО ВЫСТУПАЛ ПУБЛИЧНО,то может и украинский след.

А не фиг выступать было. Свалил -успокойся и начни жить.

Или ничего другого кроме выступать не умел.

Реально его сильно покорёжило. Ушиб мозга, часть руки оторвана, открытый перелом голени,рёбра пострадали, от такого восстановиться в 72 года вряд ли получится.