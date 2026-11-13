Москве предложили пилотный проект по переходу на электронные учебники

13:04 13.11.2026

Пилотный проект по добровольному переходу учеников 10-11-х классов на электронные учебники предложил запустить депутат Мосгордумы от фракции "Новые люди" Александр Даванков. Соответствующее письмо он направил главе департамента образования и науки Москвы Ирине Каклюгиной, сообщает ТАСС.

В цифровой образовательной платформе "Московская электронная школа" (МЭШ) доступны электронный дневник, расписание, домашние задания, библиотека учебных материалов и другие возможности. С 2022 года ее сервисы внедряют и в других регионах России, на сегодняшний день сервисы платформы охватывают более 7 тыс. школ страны.

"В рамках работы по совершенствованию системы столичного образования прошу рассмотреть инициативу "Учебник в МЭШ", направленную на расширение возможностей использования электронных учебников в 10-11-х классах московских школ. Предложение предусматривает постепенный переход части старшеклассников на использование электронных учебников посредством уже действующей платформы "Московская электронная школа", - указано в тексте письма.

Ключевым принципом инициативы является исключительно добровольный характер перехода на электронный формат. Инициатива подразумевает, что каждый ученик должен сохранить право бесплатно пользоваться бумажными учебниками по собственному желанию. Кроме того, по мнению Даванкова, переход на электронные учебники не должен предполагать обязательной покупки родителями дополнительных технических устройств.