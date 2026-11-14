Путин помиловал блогера Лерчек

12:43 14.11.2026

Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину (Лерчек), следует из соответствующего указа главы государства.

«Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом г. Москвы, сняв судимость», — цитирует документ РБК.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября.

12 ноября адвокат Константин Третьяков сообщил об обращении Чекалиной к Путину с просьбой о помиловании. До этого в ноябре Мосгорсуд утвердил приговор Гагаринского районного суда Москвы блогеру, оставив в силе наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, штрафа в размере 763 млн руб. и трехлетнего запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

У Чекалиной диагностировали рак желудка, ее адвокаты добивались разрешения на выезд в Китай для прохождения лечения. Бывший муж блогера Артём Чекалин по тому же делу был приговорён к семи годам колонии.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя решение Путина, заявил, что президент помиловал Лерчек из соображений гуманности.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности», — сказал он.

Песков отметил, что экономический ущерб для государства был «очень большой». «Вместе с тем в учет было принято прежде всего то, что речь идет о женщине, которая больна терминальным заболеванием, а также что у нее есть несовершеннолетние дети», — объяснил причину принятия решения пресс-секретарь президента.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия Чекалина вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и партнерами организовала перевод более 251,6 млн руб. на счета нерезидентов в ОАЭ. Средства выводились в рамках оплаты за прохождение фитнес-марафонов («Идеальное тело»), а для проведения операций использовались фиктивные документы, напоминает «Коммерсант».