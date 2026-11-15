Ущерб от хищений выделенных на нацпроекты средств превысил 240 млрд руб.

16:26 15.11.2026

Ущерб от неправомерного использования и хищений средств на нацпроекты увеличился более чем в 1,5 раза в 2026 году, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.

Генпрокурор России подчеркнул, что ежегодно количество преступлений, связанных с неправомерным использованием и хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов и федеральных программ, растет, а вместе с ним и размер причиненного государству ущерба.

"За девять месяцев текущего года он (ущерб от преступлений, связанных с нацпроектами - ред.) увеличился более чем в полтора раза, превысив 240 миллиардов рублей", - приводит слова Гуцана РИА Новости.