Ущерб от хищений выделенных на нацпроекты средств превысил 240 млрд руб.

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Ущерб от неправомерного использования и хищений средств на нацпроекты увеличился более чем в 1,5 раза в 2026 году, сообщил генпрокурор России Александр Гуцан.

Генпрокурор России подчеркнул, что ежегодно количество преступлений, связанных с неправомерным использованием и хищением бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов и федеральных программ, растет, а вместе с ним и размер причиненного государству ущерба.

"За девять месяцев текущего года он (ущерб от преступлений, связанных с нацпроектами - ред.) увеличился более чем в полтора раза, превысив 240 миллиардов рублей", - приводит слова Гуцана РИА Новости.

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