Минцифры предложило увеличить расходы на судебную систему и телеканалы

12:13 16.11.2026

Минцифры предложило ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы дополнительные расходы на инфраструктуру «Гособлака» с искусственным интеллектом, «Госуслуги», судебную систему и субсидии телеканалам. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, сообщает РБК.

«У нас предлагается увеличить субсидии каналу на 2,7 млрд дополнительно <…> блок СМИ у нас плюс 4 млрд», — сказал он.

По его словам, поправки добавляют к тому, что уже заложено в проекте: на инфраструктуру «Госуслуг» — 4,9 млрд, на инфраструктуру «Гособлака», в том числе с учетом внедрения искусственного интеллекта, — 7,5 млрд, из них 5,3 млрд — прирост, на инфраструктуру судебной системы — 1 млрд и еще 1,4 млрд, на национальный удостоверяющий центр — 440 млн, на создание отдельного центра по изучению защиты информации на базе «Высшей школы безопасности» — 100 млн, на систему обеспечения работы Национального технологического центра цифровой криптографии, которая обеспечивает мониторинг и контроль, — 10 млрд, регионам на отработку обратной связи и обращений граждан — 247,5 млн.

Блок СМИ прирастает на 4 млрд, из которых 2,77 млрд — дополнительные субсидии телеканалам, а «Почте России» на ремонт и модернизацию сельских отделений предусмотрено 5 млрд.

В марте 2026 года распоряжением правительства «Почте России» на обновление свыше 930 отделений в течение трех лет направили 5 млрд бюджетных инвестиций на 2026 год. С 2021 года на это ушло более 17 млрд, модернизировано более 3,3 тыс. отделений.

Бюджетный пакет на 2027 год и финансовые 2028 и 2029 годы Минфин внес в сентябре этого года. Приоритетными статьями расходов на 2027–2029 годы остаются направления «Национальная оборона» (35% бюджета, или 17,15 трлн руб.), «Социальная политика» (13,6%, порядка 6,7 трлн руб.) и «Национальная экономика» (9,5%, или 4,62 трлн руб.).