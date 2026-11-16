Задержана девушка, причастная к подрыву автомобиля экс-советника Азарова

18:42 16.11.2026

ФСБ задержала девушку, причастную к подрыву машины бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного.

"Федеральной службой безопасности <...> во взаимодействии с МВД в городе Москве задержана гражданка Российской Федерации, 2005 года рождения, причастная к подрыву автомобиля общественного деятеля, независимого журналиста <...> по заданию украинских спецслужб", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

По версии СК России, девушка попала под влияние мошенников, которые представились сотрудниками банка. Она перевела крупную сумму денег на "безопасные счета".

Затем, выполняя указания кураторов, россиянка установила взрывное устройство под днищем автомобиля Заворотного. Его привели в действие дистанционно. На допросе задержанная признала вину.

Взрыв прогремел 13 ноября на Кировоградской улице в столице. Заворотного доставили в одну из городских больниц, где ему оказывают медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Следователи ищут соучастников преступления.