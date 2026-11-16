10:20 16.11.2026

ВСУ атаковали Крымский мост, сообщил руководитель республики Сергей Аксенов.

"Враг нанес удар. <...> В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня", — приводит его слова РИА Новости.

Глава Крыма подчеркнул, что для ликвидации последствий задействовали все необходимые службы. В Керчи развернули оперативный штаб. Для поездок между полуостровом и Кубанью есть возможность пересесть на паромы, следующие до порта "Кавказ".

Аксенов отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Он призвал доверять исключительно официальным источникам информации.