ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту
ВСУ атаковали Крымский мост, сообщил руководитель республики Сергей Аксенов.
"Враг нанес удар. <...> В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня", — приводит его слова РИА Новости.
Глава Крыма подчеркнул, что для ликвидации последствий задействовали все необходимые службы. В Керчи развернули оперативный штаб. Для поездок между полуостровом и Кубанью есть возможность пересесть на паромы, следующие до порта "Кавказ".
Аксенов отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Он призвал доверять исключительно официальным источникам информации.
Комментарии читателей
изберут главкомом. Ты решительный и смелый
порицаешь, судя по твоему высказыванию, удары ВС России по транспортным путям, используемым для доставки военных грузов ВСУ
хохляцкое действо и забава.
В отношение России применение слова "мойдан" выглядит абсурдом
-говариваться? "О заключении мира"?
Украина - враг. А МИР ЗАКЛЮЧАЮТ НЕ С ВРАГОМ, А С РАЗБИТЫМ НАГОЛОВУ ВРАГОМ. Вернее, не мир заключают, а принимают безоговорочную капитуляцию врага
Трамвайчике от Алушты до Судака...
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