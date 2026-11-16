Из школьного учебника по литературе убрали строки Пушкина про няню и кружку

13:13 16.11.2026

Стихотворение «Зимний вечер» Александра Пушкина в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса представлено в урезанном виде — без строфы «Выпьем с горя; где же кружка?», пишет «Фонтанка».

«Задали стих, а учебник забыли в машине. Решили учить по сборнику Пушкина, когда дошли до этой фразы — сын начал доказывать, что в учебнике этого нет. Сходили в машину за учебником — и действительно. Теперь Пушкин не тот, что прежде», — рассказала изданию жительница Санкт-Петербурга.

Речь идёт об учебнике «Литературное чтение» для третьего класса, это актуальный учебник серии «Литературное чтение. 1–4 классы» из рабочей программы для начального общего образования.

В школьном учебнике прямо под заголовком указано, что пушкинские строки представлены в сокращенном виде. Стихотворение сократили именно за счёт строфы, в которой Пушкин предлагает няне «выпить с горя».

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Фото: «Фонтанка»

Стихотворение «Зимний вечер» Александр Пушкин написал в 1825 году. В это время поэт находился в ссылке в семейном имении Михайловское в Псковской губернии. Там он проводил зимние вечера с няней Ариной Родионовной, слушая её сказки и песни. Именно к ней Пушкин обращается в стихотворении, предлагая выпить с горя и спеть песню, чтобы развеять тоску. Впервые «Зимний вечер» опубликовали в 1829 году.