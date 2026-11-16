Из школьного учебника по литературе убрали строки Пушкина про няню и кружку

Стихотворение «Зимний вечер» Александра Пушкина в учебнике «Литературное чтение» для 3-го класса представлено в урезанном виде — без строфы «Выпьем с горя; где же кружка?», пишет «Фонтанка».

«Задали стих, а учебник забыли в машине. Решили учить по сборнику Пушкина, когда дошли до этой фразы — сын начал доказывать, что в учебнике этого нет. Сходили в машину за учебником — и действительно. Теперь Пушкин не тот, что прежде», — рассказала изданию жительница Санкт-Петербурга.

Речь идёт об учебнике «Литературное чтение» для третьего класса, это актуальный учебник серии «Литературное чтение. 1–4 классы» из рабочей программы для начального общего образования.

В школьном учебнике прямо под заголовком указано, что пушкинские строки представлены в сокращенном виде. Стихотворение сократили именно за счёт строфы, в которой Пушкин предлагает няне «выпить с горя».

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

Фото: «Фонтанка»

Стихотворение «Зимний вечер» Александр Пушкин написал в 1825 году. В это время поэт находился в ссылке в семейном имении Михайловское в Псковской губернии. Там он проводил зимние вечера с няней Ариной Родионовной, слушая её сказки и песни. Именно к ней Пушкин обращается в стихотворении, предлагая выпить с горя и спеть песню, чтобы развеять тоску. Впервые «Зимний вечер» опубликовали в 1829 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.11.2026, 13:47
    Гость: действительно,там же "выпьем С ГОРЯ"

    А,по мнению нынешних ... при царизме кругом только счастье и ни крепостного права,ни нищеты не было.

  3. 16.11.2026, 13:39
    Гость: Автор учебника

    скорее всего не читал оригинал Пушкина,
    но возомнил из себя нового Пушкина.

  4. 16.11.2026, 13:30
    Гость: Основной

    Ну вот они исконные ценности - ни какого пьянства с престарелыми нянюшками.
    А бумага всё стерпит.

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