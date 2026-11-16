В издательстве объяснили удаление строк Пушкина из детского учебника

16:06 16.11.2026

При подготовке учебников для детей учитываются установленные требования, в том числе об отсутствии информации, побуждающей к употреблению алкогольной продукции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе группы компаний «Просвещение», комментируя сокращение стихотворения Александра Пушкина «Зимний вечер» в учебнике для третьего класса.

Там пояснили, что использование фрагментов художественных произведений — общепринятая практика подготовки учебников, позволяющая знакомить школьников с классической литературой с учетом их возраста и образовательных задач курса.

«Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» также запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь», — подчеркнули в издательстве.

Все учебники, как добавили в «Просвещении», включенные в федеральный перечень, проходят государственную экспертизу, оценку их научного и педагогического содержания, а также соответствия установленным требованиям.

Речь идет об учебнике из серии «Литературное чтение. 1–4-й классы», включенной в федеральную рабочую программу начального общего образования. Стихотворение приведено в сокращенном виде — соответствующая пометка стоит под его названием.

Из произведения была исключена строфа, в которой поэт обращается к няне:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.