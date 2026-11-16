Путин: Россия осуждает любые формы неоколониализма

12:49 16.11.2026

Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы неоколониализма, включая силовое и санкционное давление. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в приветствии участникам Генеральной ассамблеи движения "За свободу наций!".

Обращение главы государства на пленарном заседании движения в Колонном зале Дома союзов 16 ноября зачитал секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

"Россия категорически не приемлет и осуждает любые формы и проявления неоколониализма, включая силовое и санкционное давление, всемерно поддерживает стремление стран мирового большинства к упрочению суверенитета и независимости", - цитирует приветствие "Российская газета".

По мнению Путина, международное взаимодействие должно строиться исключительно на основе общепризнанных правовых норм, уважения законных интересов друг друга и взаимной выгоды.

"Уверен, что ваша совместная работа будет содержательной и плодотворной, послужит утверждению ценностей справедливости, равноправия и добрососедства в международных отношениях", - подчеркнул президент.

Движение "За свободу наций!" - это международная общественно-политическая инициатива партии "Единая Россия" для объединения стран мирового большинства в борьбе с современными практиками неоколониализма. Его учредили в феврале 2024 года. Движение ставит перед собой несколько стратегических целей, таких как деколонизация, правовая борьба с неоколониализмом, противодействие электоральному вмешательству, консолидация мирового большинства, то есть объединение стран Глобального Юга и Востока для построения справедливого многополярного мироустройства.