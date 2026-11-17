11:52 17.11.2026

Тюремное заключение в РФ на срок до 20 лет может грозить главе евродипломатии Кае Каллас, если она исполнит свои планы выкрасть персональные данные участников специальной военной операции. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в "Максе".

Ранее Каллас публично предложила выкрасть путем хакерской атаки у России данные об участниках СВО, чтобы обосновать визовые европейские рестрикции против них, которые не поддерживают несколько стран ЕС.

"Глава евродипломатии Каллас публично заявила о намерении выкрасть персональные данные участников специальной военной операции, тем самым сообщив о планах совершить ряд уголовных преступлений. За это ей грозит тюремное заключение. Совокупный срок по указанным выше статьям может составить порядка 20 лет", - цитирует Володина ТАСС.

Он перечислил некоторые статьи УК РФ, по которым Каллас может получить срок в России. Среди них статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации), 272.1 УК РФ (Незаконные использование, передача и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные), а также 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны и граждан).

Председатель Госдумы отметил, что в случае тюремного заключения у главы евродипломатии появится время на изучение истории. "У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, историю, которую в школе учила плохо. О чем свидетельствуют ее многочисленные глупые высказывания. Да и Уголовный кодекс будет время изучить", - заключил политик.