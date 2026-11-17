17:46 17.11.2026

Размер алиментов, значительно превышающий 200 000 руб. в месяц, должен рассматриваться судами как достаточный для удовлетворения потребностей несовершеннолетнего ребенка. К такому выводу пришел Конституционный суд (КС) РФ при рассмотрении жалобы вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова, сообщают «Ведомости».

Суд пояснил, что законодательство относит ежемесячные доходы свыше 200 000 руб. к высоким и облагает их по повышенным налоговым ставкам.

КС признал, что при сверхвысоких доходах плательщика суды вправе уменьшать долю взыскиваемых алиментов или устанавливать выплаты в твердой денежной сумме. При этом необходимо учитывать возраст и состояние здоровья ребенка, расходы на его лечение, образование, место жительства и другие потребности. Оспариваемые положения Семейного кодекса не были признаны противоречащими Конституции.

Поводом для разбирательства стала жалоба Сафонова. Ранее суды обязали футболиста выплачивать четверть заработка на содержание дочери и взыскали с него задолженность в размере около 62 млн руб. При этом спортсмен не смог добиться установления фиксированных алиментов в размере 300 000 руб. в месяц. По итогам рассмотрения жалобы КС постановил пересмотреть судебные решения по его делу.