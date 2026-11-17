06:42 17.11.2026

Крымский мост вновь подвергся атаке ВСУ. Движение автомобильного транспорта по переправе временно приостановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем канале в мессенджере MAX.

Он призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов. О дальнейших изменениях ситуации власти пообещали сообщить дополнительно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также рекомендовал автомобилистам пока отказаться от поездок на материковую часть России через Крымский мост. По его словам, дополнительная информация появится позднее.

Это уже вторая приостановка движения за двое суток. В ночь на 16 ноября мост также подвергся атаке. После обследования и восстановительных работ автомобильное движение возобновили вечером в реверсивном режиме. Однако из-за продолжающихся работ ограничения сохранялись.

О характере новой атаки, возможных повреждениях и сроках возобновления движения пока не сообщается.