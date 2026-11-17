12:03 17.11.2026

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о теракте из-за атак беспилотников ВСУ на Крымский мост. По данным СКР, зафиксированы «повреждения конструкции» моста. Насколько серьезны эти повреждения, в ведомстве не уточнили, пишет «Коммерсант».

Крымский мост подвергается атакам ВСУ два дня подряд. После атаки 16 ноября Кремль заявил, что мост получил незначительные повреждения. Ночью 17 ноября мост снова был атакован, сейчас движение по нему остановлено.

Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии, на котором обсудили ликвидацию последствий атак БПЛА на Крымский мост и его восстановление. После этого он доложил президенту России Владимиру Путину о положении дел вокруг Крымского моста, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.