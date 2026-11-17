18:33 17.11.2026

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил об «авиационном происшествии». По его словам, инцидент произошел в районе села Ягуново. Оно находится примерно в 13 км от Кемерово. В 5 км от села находится кемеровский аэропорт, пишет «Коммерсант».

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, разбился военно-транспортный самолет Ан-12. По данным телеканала, на борту находились 17 человек, все они погибли.

Официально эта информация не подтверждена.

По данным телеграм-канала «База», катастрофа произошла при заходе на аварийную посадку. Ан-12 летел из Новосибирска в Канск, вез запчасти. Перед крушением экипаж подал сигнал бедствия.

Предварительно, на борту возникла техническая поломка. Сейчас специалисты рассматривают три версии авиакатастрофы: неисправность топливного насоса, утечку керосина в мотогондоле двигателя с последующим пожаром и отказ гидравлической системы, пишет «База».