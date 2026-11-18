11:34 18.11.2026

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей нескольких действующих национальных и федеральных проектов. Так, вице-премьер Дмитрий Чернышенко стал куратором нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и федеральных проектов в его составе, пишет «Коммерсант».

Другие нацпроекты распределены так:

вице-премьер Андрей Никитин будет курировать два нацпроекта — «Эффективная транспортная система» и «Беспилотные авиационные системы», а также входящие в них федеральные проекты;

руководителем нацпроекта «Эффективная транспортная система» утвержден министр транспорта Дмитрий Ядров. Руководство отдельными федеральными проектами поручено его заместителям;

замминистра транспорта Алексей Шило возглавит федеральные проекты по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей и опорной сети железных дорог;

замглавы Минтранса Александр Пошивай будет руководить проектами развития опорной сети морских портов и внутренних водных путей;

за замминистра транспорта Владимиром Потешкиным закреплен проект «Развитие опорной сети аэродромов».



Заместителю министра транспорта Валентину Иванову поручено руководить федеральным проектом по развитию пунктов пропуска через государственную границу России. Замминистра транспорта Борис Ташимов возглавит проект «Цифровая трансформация транспортной отрасли». Первый заместитель министра транспорта Константин Пашков будет отвечать за руководство проектом «Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли».