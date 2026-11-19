Глава Крыма сообщил о новой атаке на Крымский мост
Крымский мост подвергся очередной атаке, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение по мосту перекрыто. Оценка причиненного ущерба пока не завершена, пишет «Коммерсант».
Атака на Крымский мост стала третьей с начала недели. После второй атаки СКР возбудил уголовное дело о теракте и заявил о «повреждении конструкции» моста. Насколько серьезны повреждения, там не уточнили. Министр транспорта Андрей Никитин говорил, что Россия способна восстановить переправу в сжатые сроки.
Автомобильное движение по Крымскому мосту остановлено с 16 ноября. Движение поездов восстанавливали 17 ноября.
Комментарии читателей
План такой, гениальный многоходовочный, по ликвидации промышленности и населения России, а затем и самой России - банда Шваба-Гейтса весьма довольна!
В каком информационном пространстве вы находитесь? Весь мир знает, что хохлы обрушили арку вместе с полотном автомобильной части моста. Это пролёт в 270 метров. Железнодорожная арка устояла, но накренилась. И её, рядом не ходи, тоже оборвут в ближайшие дни. А трасса в Крым через перешеек находится под постоянными атаками. Железка через перешеек тоже не работатет. Там два моста сложили ещё летом.
Если бы с рублёвки ПВО перенесли в Крым, все бы посшибали....
А россиянам-то сколько твердили- мосты разрушать- ну никак не получится!!
сказал, что все идет в строгом соответствии с планом.