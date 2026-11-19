В каком информационном пространстве вы находитесь? Весь мир знает, что хохлы обрушили арку вместе с полотном автомобильной части моста. Это пролёт в 270 метров. Железнодорожная арка устояла, но накренилась. И её, рядом не ходи, тоже оборвут в ближайшие дни. А трасса в Крым через перешеек находится под постоянными атаками. Железка через перешеек тоже не работатет. Там два моста сложили ещё летом.