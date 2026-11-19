14:10 19.11.2026

Правительство поддерживает введение платного доступа к информации о гражданах из баз МВД для коммерческих организаций, в том числе банков. Об этом, по словам источников Forbes, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании 11 ноября. За один запрос, согласно проекту постановления правительства, предлагается взимать 50 руб., пишет «Коммерсант».

Речь идет об информации о действительности паспортов граждан России, их регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также о регистрации иностранцев, которую банки используют для идентификации клиентов. Прогнозируемые ежегодные поступления в бюджет составляют 116,9 млрд руб.

Полученные средства планируется направить на финансирование органов внутренних дел, указано в проекте постановления. В МВД отмечали, что инициатива призвана повысить эффективность государственных мер по противодействию мошенничеству.

