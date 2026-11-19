Правительство поддержало платный доступ банков к базам МВД
Правительство поддерживает введение платного доступа к информации о гражданах из баз МВД для коммерческих организаций, в том числе банков. Об этом, по словам источников Forbes, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании 11 ноября. За один запрос, согласно проекту постановления правительства, предлагается взимать 50 руб., пишет «Коммерсант».
Речь идет об информации о действительности паспортов граждан России, их регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также о регистрации иностранцев, которую банки используют для идентификации клиентов. Прогнозируемые ежегодные поступления в бюджет составляют 116,9 млрд руб.
Полученные средства планируется направить на финансирование органов внутренних дел, указано в проекте постановления. В МВД отмечали, что инициатива призвана повысить эффективность государственных мер по противодействию мошенничеству.
Комментарии читателей
Можно ещё вспомнить о том, как Борька отменил конституцию СССР, не имея на то полномочий.
«Вы должны признавать конституцию РФ и не важно, что она незаконна!»
Г.Бурбулис, 1993г.
«Я с самого начала считал, что это незаконная Конституция. Её как составляли? Ещё не похоронили жертвы, руководителей парламента бросили в тюрьму и на тебе — Конституцию. А потом бюллетени сожгли. Непонятно даже, принята она была на референдуме или нет. Даже Ельцин говорил, что это временная Конституция, а потом стали говорить, что нет ничего святее, чем эта Конституция. Конституция, принятая в условиях трагедии, навязанной сверху гражданской войны, не может дать счастье и процветание народу. Поэтому надо не просто вносить какие-то положения, а спокойно и рассудительно создать большую авторитетную комиссию и под руководством профессионалов разработать нормальную Конституцию».
Р.Хасбулатов
В сети есть скан документа: ответ на запрос частного лица в «государственный архив Российской федерации».
Там написано, что оригинал документа «конституция Российской федерации в ГА не поступал». В ГА так же НЕТ оригинала указа Ельцина от 25 декабря 1991 г. N 2094-I о создании РФ и упразднении РСФСР. Нет такого указа и на сайте Kremlin.ru где находятся все указы президентов РФ с 1993г. В этом может убедится любой.
Логично чтобы и МВД платило за каждый запрос банкам или в ФНС?
в этом случае это одно и то же.
Здесь типа частные данные не тоже самое что персональные.
Вы собственность государства, поэтому торговать вами можно только ему.