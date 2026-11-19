10:53 19.11.2026

БПЛА атаковали резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане. Повреждения также получили несколько гражданских объектов, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Рано утром вражеские беспилотники атаковали юго-восток республики. Вблизи Альметьевска под удар попали резервуары для хранения нефти. Благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара. <...> Кроме того, осколки повредили несколько гражданских объектов. Погибших и пострадавших нет", - цитирует сообщение ТАСС.