22:44 23.11.2026

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис задержан в Москве по делу о мошенничестве и растрате, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственный департамент МВД России продолжает предварительное расследование уголовного дела по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, частью 4 статьи 160, пунктами "а", "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ. 23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис", - приводит ее слова ТАСС.

Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 млн рублей, растрата бюджетных средств Министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты - Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции, отметила представитель МВД.

Чибис с 2013 по 2019 год занимал должность замминистра строительства и ЖКХ РФ. В марте 2019 года назначен врио губернатора Мурманской области, в сентябре 2019 года избран главой региона, в 2024 году был переизбран. В апреле 2024 года пережил ножевое ранение после встречи с жителями Апатитов. Женат, есть двое детей.