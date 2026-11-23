12:10 23.11.2026

Массированное использование неядерных средств, которое может привести к катастрофам различного рода, может стать основанием для упреждающего ядерного удара со стороны России. На это указал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье "Государственный суверенитет и ядерное оружие: международно правовые аспекты обеспечения национальной безопасности" для "Московского журнала международного права", пишет ТАСС.

Он напомнил, что в ядерной доктрине РФ "создание противником военных угроз Российской Федерации, в том числе путем массированного использования неядерных средств воздушно-космического нападения, которые могут привести к техногенным, экологическим или социальным катастрофам, также по сути означает перевод в практическую плоскость вопроса о применении упреждающего ядерного удара".

"Иными словами, в основах [государственной ядерной политики] фактически допускается нанесение превентивного ядерного удара, когда под угрозу поставлено само существование нашего государства или нашей стране причинен неприемлемый ущерб", - подытожил зампред Совбеза РФ.