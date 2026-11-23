18:30 23.11.2026

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении административных штрафов за нарушения при организации публичных мероприятий, сообщают "Ведомости".

Всего поправки затронут 29 ст. КоАП РФ. Согласно инициативе, штраф за организацию митинга без уведомления властей для граждан вырастет с 20 000–30 000 до 30 000–50 000 руб., для должностных лиц – с 20 000–40 000 до 40 000–80 000 руб., для юридических лиц – с 70 000–200 000 до 130 000–370 000 руб.

За другие нарушения порядка проведения публичных мероприятий штрафы для граждан составят 15 000–25 000 руб., для должностных лиц – 30 000–60 000 руб., для организаций – 100 000–200 000 руб. Кроме того, законопроект предусматривает повышение штрафа за мелкое хулиганство с 500–1000 до 1000–2000 руб. За сопротивление сотруднику полиции взыскание увеличится с 1000–2000 до 3000–7000 руб.

Как следует из пояснительной записки, индексация призвана сохранить соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения с учетом экономической ситуации.

16 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что действующие санкции за ряд нарушений 29 ст. КоАП РФ недостаточно эффективно сдерживают противоправное поведение. При этом размеры большинства соответствующих штрафов не пересматривались более десяти лет, уточнил Володин.