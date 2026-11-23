08:04 23.11.2026

Власти определили основные этапы восстановления Крымского моста после серии атак в ноябре. К работам привлечены проектировщики, строители и поставщики материалов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, отметив, что ход восстановления находится под ежедневным контролем.

По словам Хуснуллина, повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Сейчас специалисты параллельно прорабатывают два варианта восстановления. Подробности технических решений пока не раскрываются.

Точные сроки ремонта станут известны после завершения инженерных расчетов и подготовки проектной документации. Ранее вице-премьер допускал, что отдельные элементы сооружения могут быть восстановлены в течение одного-двух месяцев. Однако эти ориентиры не относятся к полному восстановлению моста.

При этом железнодорожное сообщение по переправе уже восстановлено: 21 ноября поезда возобновили движение в полном объеме. Основная логистика через Крымский мост также налажена. Автомобильная часть остается закрытой