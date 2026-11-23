13:45 23.11.2026

Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области приостановил работу после комбинированной атаки БПЛА и ракетами ВСУ, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В ходе массированной комбинированной атаки БПЛА и ракетами, продолжавшейся более 6 часов, АО "НЗНП" приостановило свою деятельность", - приводит его слова ТАСС.

Глава региона уточнил, что экстренные службы на месте устраняют последствия атаки.

В ночь на 23 ноября Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА в ряде городов и районов региона.