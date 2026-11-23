На строительство паромов для Калининграда направят почти 50 млрд рублей
Правительство России утвердило инвестиционный проект строительства двух железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга – Балтийск стоимостью почти 47 млрд руб. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на эти цели направят до 38,1 млрд руб., или 81% от общей суммы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».
Оставшуюся часть расходов покроют за счет федерального бюджета. Строительство судов планируется завершить к 2030 г. Проект позволит увеличить объем морских грузовых и пассажирских перевозок, а также снизить зависимость Калининградской области от сухопутного транзита.
Мишустин заявил, что действия некоторых стран, включая нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады Калининградской области, затрудняют работу региональных предприятий.
«Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением, необходимыми товарами, сырьем, строятся два новых железнодорожных парома», – сказал премьер на совещании с вице-премьерами. По его словам, реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность региона и снизить расходы бизнеса на перевозку грузов.
Комментарии читателей
Предвидение событий это отличительное качество мудрого политического руководства. А у нас действуют ситуативно. А это говорит о том, что не могут предугадать последствия того, что сами же и затеяли. Возьмем для примера замораживание наших активов на Западе. Что, трудно было предвидеть такое? И тем не менее, наши остолопы отдали геополитическому врагу кошелек перед тем как бросить ему вызов. Как это называется? Разговоры о блокаде Калининграда идут на Западе с 2014 года. У нас что, западную прессу не читают? А на чем тогда прогнозы наших отношений с Западом строятся? Так что не надо рубаху на груди рвать. Все надо делать заблаговременно, чтобы потом в авральном режиме не осуществлять.
столько же
тож на тож и выходит.
2 парома да 47 лярдов
Или нет?
Что не так то ?
Пропустите! Пропустите сталкера! Он точно знает что надо сейчас строить что в 2035 году понадобиться. Строить надо прям сейчас начинать!
Сталкер, с чего начинать то?
скажут не хватило,надо бы добавить.