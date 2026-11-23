13:51 23.11.2026

Правительство России утвердило инвестиционный проект строительства двух железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга – Балтийск стоимостью почти 47 млрд руб. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на эти цели направят до 38,1 млрд руб., или 81% от общей суммы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».

Оставшуюся часть расходов покроют за счет федерального бюджета. Строительство судов планируется завершить к 2030 г. Проект позволит увеличить объем морских грузовых и пассажирских перевозок, а также снизить зависимость Калининградской области от сухопутного транзита.

Мишустин заявил, что действия некоторых стран, включая нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады Калининградской области, затрудняют работу региональных предприятий.

«Чтобы обеспечить регион бесперебойным снабжением, необходимыми товарами, сырьем, строятся два новых железнодорожных парома», – сказал премьер на совещании с вице-премьерами. По его словам, реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность региона и снизить расходы бизнеса на перевозку грузов.