12:08 24.11.2026

Сенаторы комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, Юрий Федоров и Михаил Борщев внесли в Госдуму законопроект о создании в регионах единых центров энергосбережения. Они будут корректировать годовые лимиты потребления энергоресурсов и воды для главных распорядителей и получателей бюджетных средств — школ, больниц, детских садов, библиотек и других учреждений, пишут «Известия».

По замыслу авторов, такая мера позволит сократить расходы бюджетных учреждений на коммунальные ресурсы. Сейчас действующие правила мешают регионам эффективно координировать работу и контролировать реализацию мер по энергосбережению, из-за чего соответствующие технологии внедряются недостаточно активно, отмечается в пояснительной записке.

Региональные центры энергосбережения уже созданы в 51 субъекте РФ, однако их правовой статус, полномочия и функции различаются от региона к региону. Авторы документа полагают, что единые центры будут способствовать повышению энергоэффективности.

Правительство концептуально поддержало законопроект, но при условии доработки: необходимо уточнить критерии создания центров и правовые последствия их деятельности, а также проработать вопрос финансирования. Законопроект предполагает, что новые структуры будут содержаться за счет экономии бюджетных средств, достигнутой благодаря снижению потребления ресурсов.