В бюджетных учреждениях в России хотят установить лимиты энергопотребления
Сенаторы комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, Юрий Федоров и Михаил Борщев внесли в Госдуму законопроект о создании в регионах единых центров энергосбережения. Они будут корректировать годовые лимиты потребления энергоресурсов и воды для главных распорядителей и получателей бюджетных средств — школ, больниц, детских садов, библиотек и других учреждений, пишут «Известия».
По замыслу авторов, такая мера позволит сократить расходы бюджетных учреждений на коммунальные ресурсы. Сейчас действующие правила мешают регионам эффективно координировать работу и контролировать реализацию мер по энергосбережению, из-за чего соответствующие технологии внедряются недостаточно активно, отмечается в пояснительной записке.
Региональные центры энергосбережения уже созданы в 51 субъекте РФ, однако их правовой статус, полномочия и функции различаются от региона к региону. Авторы документа полагают, что единые центры будут способствовать повышению энергоэффективности.
Правительство концептуально поддержало законопроект, но при условии доработки: необходимо уточнить критерии создания центров и правовые последствия их деятельности, а также проработать вопрос финансирования. Законопроект предполагает, что новые структуры будут содержаться за счет экономии бюджетных средств, достигнутой благодаря снижению потребления ресурсов.
Комментарии читателей
эффективные менеджеры с купленными дипломами.
Шутки про лапти и лучины это конечно потолок аргументации... когда в теме вообще не разбираешься. Очень удобно свести вопрос об энергоаудите и современных технологиях учета к клоунаде, чтобы не утруждать себя изучением фактов. Уровень дискуссии понятен, продолжать тут нечего
Забавно наблюдать, как уверенно ты рассуждаешь о том, в чем вообще не разбираешься. Весь твой текст набор желтушных клише про "депутатиков" и "грязненьких деток", рассчитанный на тех, кто не умеет читать дальше заголовков. По факту же законопроект даже не дошел еще до первого чтения, а Счетная палата уже раскритиковала его экономическую модель. В следующий раз хотя бы изучи матчасть, прежде чем устраивать публичную истерику на пустом месте.
Ну и пустырник конечно пропей - помогает говорят.
свет, сенаторы майнят.
Себя закрой, умник! Хоть поинтересовался бы что это такое.
Бюджетное учреждение в России это некоммерческая организация, созданная государством или муниципалитетом для оказания услуг в социальной и научной сферах.
Основные сферы и примеры
- Образование и наука - школы, детские сады, колледжи, вузы, НИИ.
- Здравоохранение - поликлиники, больницы, диспансеры.
- Культура и спорт - театры, музеи, библиотеки, спортшколы.
- Соцзащита и занятость - центры соцобслуживания, биржи труда.
Виды по уровню бюджета тип учреждения легко определить по первым буквам в названии
- ФГБУ федеральные (финансируются из бюджета РФ).
- ГБУ региональные (из бюджета субъекта РФ).
- МБУ муниципальные (из местного бюджета).