Верховный суд РФ разъяснил правила конфискации цифровой валюты и имущества
Пленум Верховного суда под председательством Игоря Краснова разъяснил применение норм о конфискации по уголовным делам. Согласно постановлению, цифровая валюта признается имуществом, подлежащим конфискации, в том числе при применении ч. 2 ст. 104.2 УК РФ (конфискация имущества взамен предмета, подлежащего конфискации), сообщает "Интерфакс".
Как отмечается в документе, деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от них конфискуются, если получены в результате преступлений, прямо указанных в соответствующих нормах, либо явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС или госграницу РФ с государствами — членами союза. Конфискации подлежит и имущество, используемое для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованных групп, незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ и деятельности против безопасности РФ.
К средствам совершения преступления ВС отнес жилые и нежилые помещения, которые специально приобретались и (или) использовались исключительно для преступной деятельности. Принадлежащим обвиняемому считается имущество в его собственности либо в общей собственности с другими лицами, включая совместную собственность супругов.
При этом конфискации подлежат не любые деньги и имущество, используемые или предназначенные для совершения преступлений, а лишь те, что шли на финансирование этих преступлений либо предназначались для этой цели. Если собственник не осознавал и не мог осознавать, что его имущество используется для финансирования деятельности против безопасности РФ, такое имущество не конфискуется на основании п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подчеркнули в ВС.
Комментарии читателей
Я понимаю конфисковать дом или машину, а цифровые валюты КАК??? Если у них нет пароля от кошелька, или нет вообще носителя на котором этот кошелек находится, то КАК??? Они собрались это конфисковать? Требовать добровольно отдать пароли у владельца? А он возьмёт и скажет- у меня нет никаких цифровых валют... докажите что были. Все крипто биржи то на западе находятся и всё это анонимное. Если следствие "знает" что они есть, то как доказать это? Тут веротяно только один метод- следствие попытается оказать давление на фигуранта.
Если коррупционер всё вкладывал в крипту, то он наверное хорошо всё зашифровал и сделал дубликаты на случай потери паролей от кошелька.
Куда попадают отобранные деньги и прочее имущество? Вы уверены?
Разумеется.К конфискаторам.
Конфискация в пользу мошенников никак не идет на пользу экономике. Куда попадают отобранные деньги и прочее имущество? Вы уверены?
По себе то о всех ...того...не стоит.
Народ в массе совей не так туп ....
Там или нет крипиты вовсе, потому на новость плевать. Либо разобрались уже давно что это за зверь и ездят на хороших тачках.
Народ читает,что любая Крипта есть суть Мошенничество,и подлежит конфискации автоматически при обнаружении.