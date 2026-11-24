11:38 24.11.2026

Пленум Верховного суда под председательством Игоря Краснова разъяснил применение норм о конфискации по уголовным делам. Согласно постановлению, цифровая валюта признается имуществом, подлежащим конфискации, в том числе при применении ч. 2 ст. 104.2 УК РФ (конфискация имущества взамен предмета, подлежащего конфискации), сообщает "Интерфакс".

Как отмечается в документе, деньги, ценности и иное имущество, а также доходы от них конфискуются, если получены в результате преступлений, прямо указанных в соответствующих нормах, либо явились предметом незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС или госграницу РФ с государствами — членами союза. Конфискации подлежит и имущество, используемое для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованных групп, незаконных вооруженных формирований, преступных сообществ и деятельности против безопасности РФ.

К средствам совершения преступления ВС отнес жилые и нежилые помещения, которые специально приобретались и (или) использовались исключительно для преступной деятельности. Принадлежащим обвиняемому считается имущество в его собственности либо в общей собственности с другими лицами, включая совместную собственность супругов.

При этом конфискации подлежат не любые деньги и имущество, используемые или предназначенные для совершения преступлений, а лишь те, что шли на финансирование этих преступлений либо предназначались для этой цели. Если собственник не осознавал и не мог осознавать, что его имущество используется для финансирования деятельности против безопасности РФ, такое имущество не конфискуется на основании п. "в" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подчеркнули в ВС.