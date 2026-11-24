Кушнер рассказал об архивном документе, который показал ему Путин
Зять американского президента Джаред Кушнер рассказал журналу New York Magazine, как Владимир Путин на одной из встреч показал ему документ из государственного архива, где говорится о борьбе его деда с нацистами.
"Путин показал досье, <...> в котором подробно описывается партизанское сопротивление деда Кушнера во время Холокоста", — цитирует издание РИА Новости.
Родственники зятя Дональда Трампа пережили события тех лет на территории современной Белоруссии. Его бабушке Рэй Кушнер даже посвятили отдельную страницу на сайте Мемориального музея Холокоста. Там говорится, что она бежала из Новогрудского гетто через подземный тоннель, после чего присоединилась к партизанам Бельских. Тогда же она и встретила Джозефа Кушнера, с которым была знакома еще до войны.
Отмечается, что зять американского президента истолковал жест Путина как тонкий сигнал, напоминающий об общей борьбе России и США против нацистов.
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NY: Кушнер пытался убедить Трампа не нападать и не давить на Зеленского
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Спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что пытался убедить главу Белого дома перестать давить и нападать на главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью журналу New York.
Кушнер признался также, что сочувствует нелегитимному украинскому лидеру. Но у Киева есть не самая лучшая привычка вести переговоры публично, а это - контрпродуктивно. Зять Трампа добавил, что Украине стоит понять, что по окончании конфликта, ее ждет благоприятное будущее.
«Я пытался показать Зеленскому следующее: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу же переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны», — рассказал Кушнер.
и вашим, И НАШИМ , и споЁм и СПЛЯШЕМ.
А может он Кот ЛЕОПОЛЬД?
* обратите внимние, зятёк видит зеленского и в дальнейшем Президентом Украины.
А вы говорите....нелегитимный
Теперь Кушнер наша последняя надежда.
партизанские документы?
И ЧО прям в партизанских документамнаписано, что некий еррей КУШНЕР был знаком
с еврейкой Рэй до войны?
Да МЫ ПОДОБНОГО ДАЖЕ В ФИЛЬМАХ О ВОЙНЕ и КНИГАХ НЕ ВСТРЕЧАЛИ.
"голубь мира"