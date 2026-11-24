10:42 24.11.2026

Зять американского президента Джаред Кушнер рассказал журналу New York Magazine, как Владимир Путин на одной из встреч показал ему документ из государственного архива, где говорится о борьбе его деда с нацистами.

"Путин показал досье, <...> в котором подробно описывается партизанское сопротивление деда Кушнера во время Холокоста", — цитирует издание РИА Новости.

Родственники зятя Дональда Трампа пережили события тех лет на территории современной Белоруссии. Его бабушке Рэй Кушнер даже посвятили отдельную страницу на сайте Мемориального музея Холокоста. Там говорится, что она бежала из Новогрудского гетто через подземный тоннель, после чего присоединилась к партизанам Бельских. Тогда же она и встретила Джозефа Кушнера, с которым была знакома еще до войны.

Отмечается, что зять американского президента истолковал жест Путина как тонкий сигнал, напоминающий об общей борьбе России и США против нацистов.