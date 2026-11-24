16:12 24.11.2026

Президент России Владимир Путин исключил режиссера Александра Сокурова из Совета по правам человека, пишет РБК со ссылкой на соответствующий указ.

Из состава СПЧ также исключены сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и управляющий партнер адвокатского бюро «Славянский правовой центр» Владимир Ряховский.

Согласно этому же указу, в СПЧ вошли первый вице-президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Анна Данилова, директор и главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров, директор Медико-генетического научного центра имени академика Н.П. Бочкова Сергей Куцев и телеведущая Татьяна Романенко (Тутта Ларсен).

Сокуров входил в состав СПЧ с 2018 года.