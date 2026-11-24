Путин пообещал неизбежный ответ после ударов ВСУ по объектам ТЭК
Украина продолжает наносить удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) вопреки призывам президента США Дональда Трампа, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности.
«Отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны. Об этом все должны знать»,— приводит слова Путина «Коммерсант». Он добавил, что действия Киева, направленные на 40-дневную эскалацию конфликта, не способны нанести России критический ущерб.
Владимир Путин также поручил правительству усилить защиту объектов ТЭК.
Комментарии читателей
В противостоянии не может быть ответных действий. Урон по глупости несут все.
Давно уже ждем-с...5-й год.Устал народ российский от топтания и нерешительности руководства.