Главу Мурманской области Чибиса арестовали на два месяца по делу о хищении
Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на два месяца, до 23 января, сообщает РБК.
Чибису предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), огласила постановление судья Мария Мельникова.
На заседание суда приехали жена губернатора Евгения Чибис и их дочь Елизавета.
Прессу и слушателей пустили только на оглашение решения.
Андрей Чибис не согласен с выдвинутыми обвинениями и не признает вину не по одному эпизоду, сообщил РБК его адвокат Руслан Закалюжный.
Адвокат отметил, что Чибис намеревался выступить с обращением лично, однако не смог сделать это в суде.
«С обвинением не согласен, я честно и искренне работал именно в интересах Севера. Уверен, что и на следствии, и в суде удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам. Спасибо северянам за поддержку», — передал адвокат заявление Чибиса.
Защита намерена обжаловать его арест.
Апелляционную жалобу рассмотрит Московский городской суд. Раскрывать суть предъявленных обвинений по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и получении особо крупной взятки адвокат не стал. Фигурировавшие в пресс-релизе МВД эпизоды мошенничества в особо крупном размере и совершении незаконных валютных операций, по его словам, «отпали».
23 ноября о задержании губернатора сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как рассказали источники РБК, Чибиса, приехавшего в столицу по служебным делам, задержали в аэропорту Шереметьево. МВД сообщило, что группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также провела незаконные валютные операции.
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Губернаторы смогут избираться более двух сроков подряд
Срок полномочий губернаторов и региональных парламентов составит 5 лет. При этом губернаторам разрешили избираться более чем на два срока подряд. Соответствующие положения нового закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» вступают в силу 1 июня.
Инициатива была внесена сенатором Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.
Сейчас срок полномочий губернатора определяется регионом, но не может превышать 5 лет. Новый закон установил равные пятилетние сроки для исполнения полномочий губернаторов и депутатов региональных заксобраний.
Также снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Конкретное число губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов. Руководитель субъекта РФ официально будет называться или губернатором или главой региона. В то же время, конституцией или уставом субъекта РФ с учетом национальных или иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование. Но при этом главы регионов не могут именоваться «президентами».
Отдельной статьей унифицирован порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также предусмотрена возможность дистанционной работы для заксобраний, допускается полупрофессиональная основа деятельности их депутатов
домашний только тех,у кого не меньше двух лярдов,а этот мелкая рыбка.
Не то что могучие честняки Усманов и Фридман. Тех даже Запад боится трогать, не то что органы РФ
ПЖИВ оказывается совсем не миф, как тут некоторые викторы лялякают.
А что-же он не сказал минтам при аресте, что везет бабло в кремль, у него встреча с президентом была намечена, хотел отчитаться о проделанной работе.