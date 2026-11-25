15:16 25.11.2026

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на два месяца, до 23 января, сообщает РБК.

Чибису предъявлено обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), огласила постановление судья Мария Мельникова.

На заседание суда приехали жена губернатора Евгения Чибис и их дочь Елизавета.

Прессу и слушателей пустили только на оглашение решения.

Андрей Чибис не согласен с выдвинутыми обвинениями и не признает вину не по одному эпизоду, сообщил РБК его адвокат Руслан Закалюжный.

Адвокат отметил, что Чибис намеревался выступить с обращением лично, однако не смог сделать это в суде.

«С обвинением не согласен, я честно и искренне работал именно в интересах Севера. Уверен, что и на следствии, и в суде удастся доказать свою невиновность и противостоять оговорам. Спасибо северянам за поддержку», — передал адвокат заявление Чибиса.

Защита намерена обжаловать его арест.

Апелляционную жалобу рассмотрит Московский городской суд. Раскрывать суть предъявленных обвинений по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и получении особо крупной взятки адвокат не стал. Фигурировавшие в пресс-релизе МВД эпизоды мошенничества в особо крупном размере и совершении незаконных валютных операций, по его словам, «отпали».

23 ноября о задержании губернатора сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Как рассказали источники РБК, Чибиса, приехавшего в столицу по служебным делам, задержали в аэропорту Шереметьево. МВД сообщило, что группа лиц похитила бюджетные средства министерства строительства области на сумму свыше 39 миллионов рублей, растратила более 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также провела незаконные валютные операции.