Успешная защита - юристы помогли получить компенсацию за задержку строительства жилья

Покупка жилья - серьезное решение, которое требует вложения значительных финансовых ресурсов.  

Однако, не всегда застройщики выполняют свои обязательства и задержка в сдаче квартиры может оказаться проблемой для покупателя. Как правило, застройщики приводят массу аргументов в свою защиту, предлагают клиентам «войти в положение» и немного подождать. Вместе с тем, в таких ситуациях целесообразно обратиться за помощью к опытным юристам. 

Юридическая фирма «Инмар» рассказывает об одном случае из своей практики, когда она смогла отстоять интересы клиента и взыскать с московского застройщика крупную компенсацию за несвоевременную сдачу квартиры.

Один из клиентов фирмы приобрел по ипотеке квартиру в строящемся здании бизнес-класса. Договор между покупателем и застройщиком четко определял срок сдачи объекта недвижимости. Однако, несмотря на вложенные деньги и ожидания покупателя, застройщик не выполнил свою часть обязательств и не сдал квартиру вовремя.  Клиент неоднократно обращался к застройщику с требованиями о сдаче квартиры, но в ответ получал лишь отговорки и обещания, которые так и не были выполнены.

Возмущенный нарушением контракта, клиент обратился в юридическую фирму «Инмар» с просьбой о защите своих прав в связи с существенным нарушением обязательств со стороны застройщика. Юристы фирмы изучили дело и разработали успешную стратегию защиты интересов клиента.

Первым шагом было составление претензии к застройщику, в которой были указаны все события, доказательства, а также требование о компенсации. Обоснованный аргументированный подход юристов сделал претензию максимально убедительной.

Однако, застройщик отклонил претензию и отказался выплатить компенсацию. По словам застройщика причиной задержки стало нарушение обязательств со стороны его контрагентов, которые невовремя поставили необходимые материалы. В такой ситуации юристы фирмы убедили клиента, что целесообразно идти в суд и в судебном п0орядке взыскивать компенсацию с застройщика. 

Судебное разбирательство дало юристам возможность представить все собранные доказательства, включая договор долевого участия, документацию о фактической задержке сдачи жилья, а также иную доказательственную базу, подтверждающую ущерб, понесенный покупателем из-за невыполнения застройщиком своих обязательств.

В результате судебного процесса суд полностью согласился с аргументами юристов, признал, что застройщик нарушил свои обязательства, и обязал его выплатить крупную компенсацию покупателю.

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