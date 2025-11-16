Типажи великой Бауманки. Часть шестая

Автор KM.RU Михаил Лазарев два года отработал в стенах лабораторного корпуса великой и ужасной Бауманки – ведущей кузнице инженерных кадров страны

«Злобный Кузя»



Есть в Бауманке (да, наверное, и в любом техническом - и не только – вузе особая категория преподавателей-садистов. В Бауманке их называют «Злобный Кузя».

Лучше «Кузи» его предмет, разумеется, не знает ни один нормальный студент. И на экзамены преподаватели-садисты приходят, как правило, с одной целью – не столько объективно оценить уровень студенческих знаний, сколько ублаготворить свои специфические наклонности.

И начинают играть со студентами в кошки-мышки – по ходу приема экзамена глумиться и троллить бедолагу-студента. Пятерку у такого «Кузи» получить решительно невозможно. Четверку – за счастье. За тройку тоже надо из кожи вон вывернуться. А вот «два болта» – запросто (даже если у тебя в зачетке по всем остальным предметам сплошь «пятеры»).

Даже внешне такой «Кузя», независимо от факультета, выглядит одинаково – брезгливый брюнет с искусствоведческим носом.

Есть такой «Злобный Кузя» и в лабе. Куда же без него… Появился он не так давно. С первых дней «Кузя» действительно демонстрировал все признаки гениальности. Дипломная работа у него вполне себе тянула на кандидатскую – редкий случай в любом институте. Первое время он, осваиваясь в незнакомом коллективе, по меткому замечанию Матусевича, «демонстрировал манеры учителя бальные танцев, но потом решил подставить всем зад для поцелуя».

Тут Матусевич, правда, утрировал. «Зад для поцелуя» лабный «Кузя» решил подставить лично ему. Трудно сказать, чем он руководствовался. Может, просто решил, что Матусевич по статусу в лабе – самое беззащитной существо. Может, тот ему лично не понравился. Вскипел интеллектуальный бокс, набирающий обороты с каждым днем. От юмора соперники быстро перешли к сарказму, от сарказма – к троллингу, от троллинга – к глумлению. И в разгар очередного интеллектуального бокса «Кузя» назвал Матусевича «педофилом».

Это была его фатальная ошибка.

Матусевич удивлен был чрезвычайно. Сначала гневно встал. Потом нащупал задницей кресло и сел. И понял, что сегодня «злобный Кузя» встрял окончательно и бесповоротно. А сам Матусевич станет даже не занозой, а гвоздем в кузиной заднице. И начал действовать.

На Кузю посыпались эпиграммы, воплощенные в плакатах, которые стали регулярно появляться в лабе над кузиным креслом.

Гений я. Зовусь я – Кузя.

Ненависть – вот моя муза,

Моя страсть – моя обуза

Булькает во мне.

И чтоб снять эту обузу,

Плющить, строить и волтузить

Буду всех студентов в вузе

На экзамене.

«Кузя» не оставался в долгу. Но стихи у него получались какие-то злобно-корявые. Не было того веселого охотничьего азарта, который источал Матусевич. А после шторма эпиграмм каждое утро на его столе стали появляться какие-то ветвистые деревянные двухметровые коряги с надписью – «Кузя ветвистый», «Кузя витиеватый», «Кузя лабный» и т.д. Это серьезно било по авторитету будущего гения.

В конце концов раздраженный этими внутрилабными пикировками завлаб железной рукой пресек это «вредное зубоскальство».

Конечно, «злобный Кузя» из лабы напишет свою вожделенную докторскую. Причем в предельно сжатые сроки. Он станет очередным молодым бауманским гением. А также убийцей студенческих надежд и зачеток и объектом бесчисленных студенческих эпиграмм.

«Гречанка»



Бабушка у Матусевича была черкешенкой. Ее звали Албин. По-русски – Альбина. Албин-Альбина говорила, что дед украл ее из госпиталя. Дед Матусевича на войне был танкистом. После тяжелой и кровавой переправы через Днепр, где его танк сгорел прямо в воде, он был тяжело ранен. И попал в госпиталь. Одной из медсестер там была знойная черкешенка. Обгоревший танкист запал на нее. И пообещал после войны найти и жениться. Горянка тогда отмахнулась от напористого танкиста. А он ее не забыл. И слово свое сдержал.

После войны через знакомых смершевцев установил местонахождение госпиталя (тот часто менял дислокации, двигаясь вслед за наступающими частями). И ночью пришел за своей добычей. «Он влез в госпиталь через окно на третьем этаже, пробравшись в него по дереву, и выкрал меня», – с затаенной гордостью вспоминала бабушка. Для нее, горянки, было очень принципиально, чтобы её именно «выкрали».

Горянка была красивой до глубокой старости. Красота ее с годами не угасала, а видоизменялась. «Ворованная» черкешенка очень любила своего внука. Она частенько показывала ему фотографию своей молодости – молодая красивая южанка в бордовом платье с позолотой, перетянутом наборным поясом и тонкими медными обручами. Она же обучала Матусевича лезгинке – каким-то базовым движениям танца.

А потом она умерла. И тогда Матусевич плакал первый раз в жизни.

А позже в его жизни была армия. Во время одного из баскетбольных матчей в полковом спортзале солдаты-дагестанцы вылетели на поле – зажечь лезгинку под барабан. Матусевича сразу пот прошиб. Он закрыл глаза, откинулся к стене, и в памяти всплыла бабушка. Она показывала внуку, как держать осанку, как подламывать кисти рук – словно крылья орла, как включать в танец плечи…

Ночью во время дежурства в казарме Матусевич под турником попытался воссоздать по памяти все эти движения. «А ты откуда наш танец знаешь?» – удивился сержант-черкес, заглянув в казарму.

А потом был институт, в лабораторию которого он вернулся спустя сорок лет. В первый же день он стоял на втором этаже возле грузового лифта, ожидая какой-то груз. А с первого этажа стала подниматься по лестнице незнакомая студентка-брюнетка

Матусевич рассеянно скользнул по ней взглядом. И чуть было не потерял сознание. Навстречу ему поднималась Албин. Та самая, с бабушкиного фото. Только живая. Она поздоровалась с незнакомцем и пошла дальше. А Матусевич остался стоять, словно сраженный молнией.

В тот же день он выяснил, что девочка была южанкой. Только не черкешенкой – гречанкой. И то по маме. Но для Матусевича это было уже неважно. Ему казалось, что его любимая Албин, сойдя с фотографии, в лице этой гречанки передает ему родственный привет. Оттуда, из лучшего из миров. И каждый раз, когда студентка-гречанка появлялась в лабе, холодок пробегал у Матусевича между лопаток.

А увольняясь, он подарил гречанке ее портрет, сделанный акрилом.

Сотворила его знакомая художница-армянка. Только прототипов у портрета было сразу два – современное фото самой гречанки (оно висело на факультете среди остальных отличников) и послевоенное фото черкешенки Албин.

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Часть четвертая

Часть пятая