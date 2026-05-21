В память героического экипажа «Сокола» стоит снести Starlink с орбиты к чертовой матери

Правда о майской битве в Керченском проливе удостоилась лишь пары официальных строк. Совершенно непонятно, исходя из какой логики, однако Минобороны сделало все возможное, чтобы засекретить подвиг пограничного катера ПСКА-300 типа «Сокол»

Шоком для Крымского полуострова и Краснодарского края стал последний пост известной российской журналистки, волонтера и политика Анастасии Кашеваровой.

— Как один «Сокол» вышел против 10 вражеских катеров с сотнями килограммов взрывчатки. Памяти героического экипажа пограничной службы Новороссийска, отдавших осознанно свои жизни, чтобы стоял Крымский мост…

Сообщение из Telegram-канала Кашеваровой практически сразу отрепостил депутат Госдумы, первый зампред парламентского комитета по обороне Алексей Журавлев. Личным авторитетом прорываясь сквозь непонятное молчание военного ведомства и региональных властей.

«Свободная Пресса» также считает своим долгом процитировать эти трагические строки:

— Ночью 30 апреля в водах Черного моря, один сторожевой катер бился против отряда украинских безэкипажных катеров. Вражеские катера неслись, чтобы взорвать опоры Крымского моста. Это происходило в самое страшное время, в 3 часа ночи…

Экипаж совместно с моряками Черноморского флота и Росгвардией из пулемета уничтожил 8 целей из 10. Осталось 2 катера противника. Враг прорывается. Времени нет. «Сокол» в секунды решает встать на пути несущихся водных дронов. Ценой жизни моряки «Сокола» спасли Крымский мост. Приняли огонь на себя.

Пограничники погибли. Мост стоит, и уже две недели по нему спокойно передвигаются туристы, военные, везут грузы компании. Может быть, даже не зная, что ребята за это отдали свою жизнь.

Не медлили, не заседали, не совещались, ведь когда за спиной Родина, настоящий ее защитник не будет хвататься за призрачные возможности. Поэтому они и победили. Поэтому и сохранили транспортную артерию, не дав отрезать Крым.

4 мая было прощание с экипажем «Сокола». Пятерых похоронили, троих не нашли, говорят.

Поклон вам, ребята. Вы все Герои России. Вы и есть Россия. Вечная память!

Помолитесь за наших воинов:

Никита Подорога, старший лейтенант, 1998 г. р.;

Василий Маховский, старший мичман, 1986 г. р.;

Заир Ахмедов, старший мичман, 1984 г. р.;

Артём Шевердинов, старший мичман, 1989 г. р.;

Александр Ситюков, старший мичман, 1993 г. р.;

Юрий Калита, мичман, 1988 г. р.;

Андрей Ковтунов, мичман, 1991 г. р.;

Владислав Туркин, мичман, 1998 г. р.

Сейчас этот текст выкладывают у себя десятки депутатов Госсовета Республики Крым. В дирекции ООО «Крымский Мост» и Упрдоре «Тамань» говорят, что уже в ближайшее время у мостового перехода появятся именные билборды павших моряков. Чтобы все россияне знали, кому обязаны возможностью мчаться на солнечные пляжи.

Напомним трагедию накануне нынешнего первомайского уикенда. Под утро Крымский мост одновременно атаковала целая группа БЭКов. Движение машин и поездов остановили на девять часов. По берегам скопились 30-километровые автомобильные пробки.

Восемь безэкипажных катеров удалось подбить. Еще пара, оснащенная реактивными установками залпового огня, ударила по противодиверсионному катеру специального назначения «Грачонок» и пограничному кораблю ФСБ «Сокол».

Очевидцы утверждают, наши моряки сами пошли на таран, чтобы в последний момент преградить путь вражеским БЭКам.

Совершенно непонятно, исходя из какой логики, однако Минобороны сделало все возможное, чтобы засекретить подвиг пограничного катера ПСКА-300 типа «Сокол». Судьба «Грачонка» неизвестна до сих пор. Есть информация, троих членов экипажа выбросило за борт, их якобы спасли. Восемь официально считаются погибшими.

Важная деталь. Черноморский флот, Погранслужба и Росгвардия точно знают, что такие вот страшные атаки возможны лишь потому, что каждый украинский БЭК оснащен американской системой спутникового наведения Starlink. А для нас ее отключили.

Как понять, что происходит на самом деле? Сообщения из регионов скупы. Хотя географию ударов очертить можно. Властям приходится давать информацию о «временно закрытых» аэропортах. Это жизненно важно для сотен тысяч россиян. Нетрудно догадаться, что каждый адрес означает налет БПЛА или ракетную опасность. А зачастую два в одном.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 мая до 7:00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отчитывается Минобороны РФ.

По данным военных, вражеские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Ракетная опасность объявлялась в ДНР и ЛНР.

То же самое творилось Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Крым и Севастополе, Татарстане, Московском регионе и над акваториями Азовского и Черного морей.

То есть везде тревога «красного уровня». Посмотрите на карту. Фактически под ударом вся европейская часть России.

Страна буквально умывается кровью. И это не фигура речи. Только за минувшую неделю киевский режим убил 31 мирного россиянина, в том числе двоих детей, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Тяжелые ранения в результате ударов ВСУ получили 203 гражданских лиц, в том числе 18 детей.

Народ все громче спрашивает, сколько еще нужно потерь, чтобы страна наконец защитила себя по-настоящему. 20 мая российские военные отчитались об уничтожении почти сотни пунктов управления дронами ВСУ. И как это повлияло на уменьшение количества бандеровских атак?

Информационным хитом стала новость, что 19−21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил «в условиях угрозы агрессии». Мол, сотни ракетных пусковых установок, авиация надводных корабля и подводные лодки стратегического назначения приведены в высшую степень боеготовности.

Трагикомедия нынешних учений — с официально объявленным сценарием «угрозы агрессии». Когда миллионы россиян ежесуточно переживают реальную, настоящую агрессию беспощадного врага. Угрозы остались в прошлом. Сейчас бандерштат бьет и бьет.

Предельно ясно, в основном украинские войска используют беспилотники производства Евросоюза и США. Жизнь показала, уничтожить европейские заводы Кремль не решится. Накануне наша Служба внешней разведки назвала пять военных баз в Литве, где готовят атаки на Россию. Прошло больше суток. Как говорится, никто не пострадал.

Похоже, европейское пространство для нас табу. Хотя есть еще один решающий фактор. Дальнобойные дроны ВСУ способны поражать цели далеко за линией фронта именно благодаря цифровой системе управления через Starlink.

— Можем ли мы сбивать спутники Starlink? Да, можем, — убежден депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. — Но на это нужно решение. Если мы начнём сбивать спутники Starlink, думаю, империя Маска обрушится. Он просто рухнет по деньгам. Сразу, сходу. Кому это надо? Правда, да?

Логика генерала Гурулёва понятна. Мы не тронем «Старлинки», причем даже на низких орбитах непосредственно над Россией, потому что будут затронуты интересы слишком богатых персон. Чужих и вполне себе наших.