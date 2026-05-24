Илья Гращенков. Контроля больше, спокойствия меньше

Власть находится не столько в тупике, сколько перед выбором дальнейшей парадигмы. Можно продолжать усиливать контроль, объясняя каждое новое ограничение внешней угрозой и необходимостью мобилизации. А можно попытаться превратить нормализацию в новый политический проект

В российской политике возникает довольно парадоксальная ситуация: управляемость государства продолжает повышаться, а общественная оценка этой управляемости - снижаться. Власть контролирует все больше институтов: партийное поле, региональную вертикаль, публичную коммуникацию, цифровую среду, каналы распространения информации. Для аппарата это может выглядеть как наведение порядка. Для гражданина - все чаще как расширение зоны давления на его повседневную жизнь.

Именно поэтому нынешнее проседание рейтингов власти нельзя объяснить одной причиной. Недовольство складывается сразу из трех источников. Первый - экономика. Рост цен, давление на семейные бюджеты, необходимость экономить на привычных расходах граждане неизбежно предъявляют власти. Второй - запретительная повестка. Ограничения интернета, проблемы с привычными сервисами, постоянное ощущение, что государство готово еще что-нибудь отключить, запретить или усложнить, создают уже не мобилизационный, а раздражающий фон.

Третий - политический запрос на перемены. Необязательно на революцию и слом системы, а, скорее, на нормализацию: снижение тревожности, возвращение предсказуемости, мирной жизни и более спокойных правил существования.

ФОМ (Фонд общественного мнения - ред.) фиксирует именно этот перелом. Еще в конце марта спокойное настроение преобладало над тревожным - 49% против 44%. Теперь ситуация обратная: тревожное настроение отмечают 51%, спокойное - только 41%. Это уже не единичный всплеск после плохих новостей, а фон, на котором люди начинают иначе оценивать власть.

Пока основной удар принимает на себя правительство. В феврале его работу положительно оценивали 55% опрошенных, отрицательно - 19%. Сейчас соотношение уже 46% к 32%. Это естественно: президент в массовом сознании остается фигурой внешней политики, безопасности и стратегического курса, а правительство - администратором цен, доходов, тарифов, связи и качества повседневной жизни.

Когда человеку дороже обходится продуктовая корзина, хуже работает интернет и все чаще объясняют, почему ради безопасности он должен отказаться еще от какого-нибудь удобства, претензия сначала возникает не к символу системы, а к ее исполнительному механизму.

Но у такого разделения ответственности есть предел. ФОМ показывает, что эрозия постепенно затрагивает и рейтинг первого лица: работу президента положительно оценивают 71%, доверяют ему также 71%. Люди еще поддерживают президента, однако все менее готовы считать происходящее благополучным и комфортно управляемым.

Важно, что власть находится не столько в тупике, сколько перед выбором дальнейшей парадигмы. Можно продолжать усиливать контроль, объясняя каждое новое ограничение внешней угрозой и необходимостью мобилизации. А можно попытаться превратить нормализацию в новый политический проект: не отказываясь от заявленных целей, вернуть людям ощущение, что чрезвычайное состояние не становится вечной формой жизни.

Спрос на это уже существует. Даже при сохранении общей лояльности большинство респондентов в других опросах говорят о желательности перехода к мирным переговорам. Скорее, это желание, чтобы напряжение, наконец, начало вести к выходу, а не к бессрочному продолжению режима ограничений.

Отсюда и новый смысл думской кампании. ВЦИОМ уже показывает, что "Новые люди" сравнялись с КПРФ на втором месте - по 11,7%, тогда как ЛДПР откатилась до 9,7%. Это еще не окончательный расклад, но важный политический симптом. Часть общества ищет не радикальный протест и не очередную мобилизационную риторику, а умеренную альтернативу - язык нормализации, современности и уменьшения давления на повседневную жизнь.

Власть может выиграть выборы благодаря контролю и организационной машине. Но вопрос 2026 года шире результата голосования. Способна ли система услышать, что граждане хотят не только порядка, но и нормализации? Потому что контроль без надежды постепенно перестает восприниматься как стабильность. Он начинает восприниматься как усталость.